Američan Crouser zrušil 31 let star svetovni rekord

Ryan Crouser, osemindvajsetletni olimpijski prvak iz Ria de Janeira 2016 in svetovni podprvak iz Dohe 2019, je kroglo na atletskem mitingu v Oregonu v četrti seriji sunil 23,37 metra daleč in tako za 25 centimetrov izboljšal kar 31 let star svetovni rekord svojega rojaka Randyja Barnesa.