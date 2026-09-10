Američan si je finale zagotovil že pred polfinalom, Zverev godrnja

Alexander Zverev in Karen Hačanov sta si mesti v polfinalu zagotovila v sredo po lokalnem času. Hačanov je proti Alexandru Blockxu odigral skrajšan dvoboj, saj je Belgijec tekmo zaradi bolečine v stegnu predal. Rus, ki je sicer prepričljivo vodil s 6:2, 7:5 in 3:2, je po koncu povedal: "Res sem videl, da trpi po celem telesu." Blockx, ki je že med tekmo potreboval zdravniško pomoč, je dodal: "Mislim, da je moje telo danes preprosto odpovedalo. Zdaj končno razumem, kako fizično zahtevni so turnirji za grand slam."

Karen Hačanov FOTO: Profimedia

Rekorder Zverev

Z napredovanjem ni imel težav niti Zverev, ki je s 6:2, 7:5 in 6:1 odpravil Nizozemca Botica van de Zandschulpa. Nemec je proti veteranu že po 37 minutah vodil z 1:0 v nizih, nato pa brez težav prišel do zmage. Za prvega nosilca turnirja je bil hiter konec dobrodošel, saj je na ta način privarčeval nekaj moči, uvodna dvoboja je namreč igral do zgodnjih jutranjih ur. S to zmago je podrl rekord legendarnega rojaka Borisa Beckerja za največ zmag Nemca na turnirjih velike četverice v enem letu. Ta je bila njegova 23., Becker jih je leta 1989 uspel zbrati eno manj. Za branilca naslova OP Francije pa sta problematična polfinalna termina, ki naj bi bila v New Yorku na sporedu ob 15.00 in 19.00. Zverev špekulira, da mu bo pripadel popoldanski termin. "Zdi se mi nekoliko nenavadno, da igralca, ki sta imela dva dni premora, zdaj igrata za nama. V svojih 12 letih na turneji česa takega še nisem doživel. A tako pač je. V polfinalu sta dva Američana, razumem, zakaj želita igrati zvečer."

Alexsander Zverev in Botic van de Zandschulp FOTO: Profimedia

A na turnirju OP ZDA sicer ni nič nenavadnega, če polfinalista, ki sta četrtfinale odigrala dan pozneje, samodejno ne dobita kasnejšega termina. 29-letniku, ki je vseh pet dosedanjih dvobojev na tem newyorškem turnirju za grand slam odigral pod žarometi na stadionu Arthur Ashe, sprememba ustaljenega ritma ne gre na roko.

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Ameriški polfinale

Na njegove kritike se ljubljenca domačega občinstva Ben Shelton in Frances Tiafoe verjetno požvižgata. Oba Američana imata priložnost, da si zagotovita svoj prvi finale turnirja velike četverice. Če bi komu od njiju turnir uspelo osvojiti, bi bil Američan na newyorški podlagi najboljši prvič po letu 2003, ko je to uspelo Andyju Roddicku. Za Sheltonom je osupljiv četrtfinale, v katerem je v petih nizih strl branilca naslova Carlosa Alcaraza. Dvoboj je bil najpoznejši v zgodovini OP ZDA, saj se je končal ob 3.33 po lokalnem času. Slabe štiri ure in pol dolg obračun je domačin zaključil z asom, po njem pa povedal: "To je bil pravi boj, epski dvoboj, izjemno fizično zahteven. Carlos je eden največjih šampionov v našem športu, pa je star komaj 23 let."

Ben Shelton FOTO: Profimedia

Tiafoe je igral prvi četrtfinale, ki se je končal s solzami. Njegov tekmec in dobri prijatelj Alex Michelsen je že serviral za zmago, a na koncu doživel dramatičen poraz s 7:5, 6:3, 5:7, 3:6 in 6:7 (6); avtsajderja, ki še nikoli ni prišel dlje od drugega kroga, je po tekmi tolažil tekmec. "Ko sem ga objel, sem takoj videl, da joka. Vem, kako zelo boli," je sočutno dejal 28-letnik. "Rekel sem mu: 'Še velikokrat se boš vrnil sem', je po tem, ko je ustavil osupljivi pohod svojega rojaka, povedal Tiafoe, ki se je že tretjič uvrstil v polfinale domačega grand slama.

Frances Tiafoe FOTO: Profimedia

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