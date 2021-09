Američani osvojili 43. Ryderjev pokal

Ekipa ZDA, ki jo je kot kapetan vodil Steve Stricker , je za zmago potrebovala 14,5 točke, medtem ko bi branilcem naslova iz Evrope za končni uspeh zadostovalo 14 točk. Po tem, ko so Patrick Cantlay , Scottie Scheffler in Bryson Dechambeau ZDA priigrali visoko prednost s 14:6, je končni udarec ekipi Evrope zadal Morikawa. Po porazu Evrope je Severni Irec Rory Mcllroy s solzami v očeh govoril o pomenu Ryderjevega pokala v svoji karieri: "Šestkrat sem že nastopil na Ryderjevem pokalu in to so bile moje najboljše izkušnje v karieri. Nikoli nisem zares jokal zaradi svojih dosežkov, ker me zanje ne briga, ampak ta ekipa in občutki, ko si del nje ... neverjetno je in zelo sem vesel, da sem del tega. Čez dve leti bomo poskusili še enkrat."

"Brez besed"

"Sem brez besed. To je bila najboljša predstava golfa v zgodovini. Pred vami stoji najboljša ekipa vseh časov. To so neverjetni igralci. Prišli so sem z ogromno motivacijo, neverjetno energijo in odlično formo. Enostavno so predobri," je od ponosa žarel kapetan Stricker, ki imel v svoji ekipi devet igralcev od enajstih najboljših na svetovni lestvici, od tega osem mlajših od trideset let.

ZDA so imele v svoji ekipi dvanajst junakov, je dejal Stricker, izpostavil pa je enega, najstarejšega člana ekipe, 37-letnega Dustina Johnsona, ki je postal šele drugi Američan po Larryju Nelsonu iz 1979, ki je dobil vseh pet dvobojev.

Drugi igralec na svetu je zadnji dan premagal Angleža Paula Caseyja ter po koncu priznal, da so bili porazi v zadnjem desetletju preveč boleči, da bi si lahko ZDA privoščile še enega pred domačo publiko. Evropa je namreč dobila pet od zadnjih šestih pokalov oziroma tri od šestih v ZDA.

"Ne maramo izgubljati," je dejal uvodoma Johnson in nadaljeval: "V ekipi je bilo kar šest novincev, ki pa niti za trenutek niso pokazali, da so prvič udeleženci Ryderjevega pokala. Stopili so v ospredje in pokazali, po kaj smo prišli."

Prekinili dominantno obdobje Evropejcev

Za Ryderjev pokal sta se med letoma 1927 in 1979 merili "reprezentanci" Velike Britanije in Irske proti ZDA. Z novim uspehom so Američani, ki imajo v svojih vrstah devet igralcev iz prve enajsterice na svetovni lestvici, bilanco v osvojenih Ryderjevih pokalih proti Evropejcem izboljšali na 27:14 ob dveh neodločenih izidih. Evropa je prvič zmagala leta 1985 na igrišču The Belfry v Angliji. Do te zmage je skupna reprezentanca Velike Britanije in Irske zmagala na zgolj treh od 25 Ryder Cupov. Prihod preostalih evropskih igralcev je poskrbel za veliko bolj izenačen boj na naslednjih 18 tekmovanjih. Evropa jih je dobila kar 11, ZDA 6, izid leta 1989 pa je bil izenačen (v tem primeru je Evropa kot aktualna zmagovalka naslov tudi obdržala). Evropa je dobila tri od zadnjih sedmih v ZDA, kar pomeni, da so Američani v tem tisočletju dobili štiri izvedbe. Pred letošnjo zmago so nazadnje slavili leta 2016.