Američanu zmaga v teku na 100 metrov, Fajdek prvak petič zapored

Brez medalje je tokrat ostal branilec naslova Christian Coleman, ki ga lani ni bilo na OI zaradi kazni, ker je manjkal na treh dopinških testih. Kot četrti Američan bil skupno šesti z 10,01, pred njim sta bila še Jamajčan Oblique Seville (9,97) in Južnoafričan Akani Simibine (10,01).

Jacobs je zaradi poškodbe desne mečne mišice odpovedal polfinalni tek, je v sporočilu za javnost Italijanska atletska zveza (Fidal) zapisala izjavo zdravnika Andree Billija. Sedemindvajsetletni Jacobs je šokiral z zlatom in evropskim rekordom 9,80 na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu. Leta 2021 potem ni nastopil na nobeni tekmi več.

Marca letos je na dvoranskem SP v Beogradu osvojil novo zlato na 60 m. Nato je zaradi serije poškodb odpovedal kopico nastopov, preden je v petek tekel v prvem krogu kvalifikacij na SP in se uvrstil v nadaljevanje z 10,04 sekunde. Še precej počasneje je v polfinalu tekel olimpijski prvak na 200 m Andre de Grasse. Kanadčan, tudi dvakrat bronast na 100 m na SP, je s 10,21 je ostal brez finala.

Blestel je tudi triintridesetletni Pawel Fajdek. Neverjeten niz zmag na SP je začel v Moskvi leta 2013, potom pa je serijo nadaljeval v Pekingu (2015), Londonu (2017), Dohi (2019) in Eugenu. V ZDA je v metu kladiva zmagal s skoraj metrom prednosti pred največjim tekmecem. Drugi je bil njegov rojak in olimpijski zmagovalec Wojciech Nowicki (81,03 m), tretji Norvežan Eivind Henriksen (80,87 m). Pred Fajdekom je po številu zaporednih naslovov z enim več le še legendarni ukrajinski skakalec s palico Sergej Bubka, ki je bil najboljši med letoma 1983 in 1997.

Med atleti je bil Kitajec Jianan Wang (8,36 m) prvi v skoku v daljino, svetovna rekorderka Letesenbet Gidey iz Etiopije je osvojila zlato na 10.000 m (30:09,94), Chase Ealey pa je bila najboljša v suvanju krogle (20,49 m) za prvo najžlahtnejše odličje ZDA na tem SP. Drugega so potem gostitelji prvenstva osvojili na 100 m s trojno zmago.

Wang je v predzadnji seriji presenetljivo ugnal Grka Miltiadisa Tentoglouja. Ta je zaostal za štiri centimetre in se mu v zadnji seriji ni uspelo vrniti na prvo mesto. Štiriindvajsetletni Tentoglou je bil dolgo na poti, da bi lanskemu olimpijskemu naslovu dodal še naslov svetovnega prvaka na prostem. Marca letos je bil zlat na SP v dvorani, naslednji mesec pa bo v Nemčiji branil evropski naslov, dvakrat v nizu je bil prvi že tudi na dvoranskih EP. Švicar Simon Ehammer, tudi mnogobojec in lanski evropski prvak do 23 let v daljini, je presenetljivo osvojil bron (8,16 m).