Igralca ameriškega nogometa na begu zaradi oboroženega ropa

Kot poroča BBC, ki navaja floridsko policijo, se naj bi incident zgodil na zasebni hišni zabavi, potem ko je med gosti izbruhnil prepir. 22-letni Deandre Baker naj bi nato izvlekel orožje (šlo naj bi za polavtomatsko orožje), 27-letni Quinton Dunbar in še en neidentificirani moški pa naj bi medtem gostom vzela gotovino in drage ure. Po informacijah BBC-ja, naj bi igralca ameriškega nogometa ukradla okoli 11.000 evrov gotovine in ure v vrednosti 23.000 evrov.

Vsi trije moški so se nato odpeljali vsak s svojim vozilom, znamk Mercedes, Lamborghini in BMW. Očividci so policiji dejali, da je bil rop očitno načrtovan, saj sta bili vozili strateško parkirani. Motiv za rop naj bi bila izguba 70.000 dolarjev, ki sta jo igralca utrpela nekaj dni prej.