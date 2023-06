Ameriška sprinterka Tori Bowie umrla med porodom

Policija je 2. maja športnico našla mrtvo na njenem domu v okrožju Orange na Floridi, potem ko so bili njeni prijatelji in sorodniki zaskrbljeni, da ne morejo priti do nje.

Po poročanju USA Today je obdukcija pokazala, da je bila Bowiejeva v osmem mesecu nosečnosti in je umrla med porodom. Obdukcijsko poročilo navaja, da je podlegla zapletom med nosečnostjo, vključno z eklampsijo. Po besedah sodnega izvedenca je umrla naravne smrti.

Njena nenadna smrt je bila velik šok za atletsko skupnost. Tori Bowie, rojena 27. avgusta 1990 v Sand Hillu v podeželskem Mississippiju, je leta 2014 prestopila iz skoka v daljino v sprint in dosegla najboljšo predstavo na svetu v teku na 100 metrov tistega leta, ko je tekla 10,80 na mitingu v Monaku.