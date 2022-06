Ameriške telovadke v tožbi proti FBI-ju zahtevajo več kot milijardo odškodnine

Spomnimo, da so ameriške telovadke, med katerimi je tudi večkratna svetovna prvakinja Simone Biles , lansko leto že zmagale v tožbi proti Gimnastični zvezi ZDA in olimpijskemu ter paraolimpijskemu komiteju ZDA (USOPC). Takrat so po bitki, ki je trajala dolgih pet let, prejele 380 milijonov dolarjev odškodnine (približno 355 milijonov evrov).

Larry Nassar , ki je priznal, da je zlorabljal stotine mladih žensk in deklet, je bil leta 2018 obsojen na 100 do 170 let v zaporu. Vseskozi so telovadke trdile, da bi ameriško pravosodno ministrstvo in agenti FBI-ja morali storiti veliko več in preprečiti številne zlorabe, ki so se nadaljevale, čeprav so telovadke zdravnika uradno obtožile zlorab.

Ustavili bi ga lahko že leta 2015

Septembra se je direktor FBI-ja vpletenim opravičil za neprimeren pristop agentov do njihovega primera. "Žal mi je za vse, kar ste doživele skupaj s svojimi družinami. Žal mi je, da vas je toliko ljudi vedno znova pustilo na cedilu. Še posebej pa mi je žal, da so na FBI-ju bili ljudje, ki so imeli številne priložnosti, da to pošast ustavijo že leta 2015," je dejal Christopher Wray. Dejal je tudi, da so se obtožbe pojavile v času, ko on ni bil direktor in zdaj počne vse v svoji moči, da podobne primere prepreči v prihodnosti.

Ena od tožilk, telovadka Maggie Nichols, je dejala, da so 421 dni skupaj z gimnastično zvezo in USOPC pred javnostjo skrivali informacije in posledično Nassarju omogočili, da nadaljuje z zlorabami. "Čas je, da FBI prevzame odgovornost."