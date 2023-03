Ameriški igralci v bran Đokoviću: Kakšna neslana šala

Po novici, da so ameriške oblasti Novaku Đokoviću zavrnile prošnjo za vstop v državo v času turnirjev v Indian Wellsu in Miamiju, so se oglasili tudi nekateri od ameriških teniških igralcev, ki so podvomili v smiselnost odločitve njihove vlade.

Vstop v ZDA je trenutno omogočen vsem osebam, ki so polno cepljene proti covidu-19. Kot trenutno velja, Novak Đoković, ki ni cepljen, ne bi smel potovati v Združene države na nobenega od naslednjih turnirjev v Indian Wellsu in Miamiju. icon-expand Novak Đoković FOTO: AP Edino upanje, da bi 35-letni prvi igralec sveta nastopil na turnirjih v Indian Wellsu od 6. do 19. marca in v Miamiju od 19. marca do 2. aprila, je ameriški predsednik Joe Biden, ki bi lahko preklical odločitev o zavrnitvi vstopa v državo. Floridski senator Scott, ki se mu je pridružil tudi senator Marco Rubio, oba sta republikanca, sta podpisala pismo predsedniku Bidnu, v katerem ga pozivata, naj teniškemu zvezdniku odobri izjemo. A omenjena politika nista edina, ki sta Srbu stopila v bran. 38. igralec sveta John Isner in nekdanji teniški igralec Mardy Fish sta se oglasila na svojih profilih na družbenih omrežjih. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Kakšna (neslana) šala. Oprosti, Novak Đoković," je zapisal Mardy Fish. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Brez skrbi ljudje, 11. maja bo on dovolj varen, da vstopi v Ameriko. Do takrat pa je odločno prenevaren. Ne dvomite v znanost, naša oblast je imela popolnoma prav pri vseh stvareh, odkar je izbruhnil covid-19," je dodal Joshn Isner.