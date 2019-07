'Ameriški nogomet ima v Sloveniji veliko potenciala, potrebuje le posluh ljudi'

Za kar se je zdelo, da je šlo za enkraten dogodek, pa se je izkazalo, da je bil začetek ameriškega nogometa v Brnu. Ni bilo namreč tekme. Nekaj lokalnih zanesenjakov si je želelo ustanoviti ekipo. Problem je nastal, saj niso poznali prave tehnike, niso poznali vseh pravil. Potrebovali so trenerja. Hurley je to postal "neprostovoljno", saj je njegov sin prisotnim obljubil, da bo oče tisti, ki bo vodil ekipo. Kljub temu da je imel zgolj dve leti izkušenj kot trener, je bilo to več kot vsi zbrani. Po nekaj nadaljnjih srečanjih so bili junija 1991 ustanovljeni Brno Alligators . A prišel je čas, da se Hurley vrne v Teksas. Ker pa ga je pritegnil jezik, predvsem pa ga je, tudi kot učitelja geografije, zanimal ta del stare celine, se je odločil, da se znova vrne. "Med našim delom na Češkem, sem navezal stike z nekom v Mariboru. Pogovori so v večini potekali o misijonarskem delu, a je pogovor zašel tudi na ameriški nogomet. Slovenija takrat še ni imela ekipe."

Michael Hurley zase pravi, da je "vsakdanji srednješolski učitelj", ki živi za šport. Ko živiš v zvezni državi, kot je Teksas, pravzaprav druge izbire nimaš. Ameriški nogomet je tam najpomembnejša postranska stvar na svetu, Dallas Cowboys pa najvrednejša ekipa na svetu. 700 milijonov dolarjev vrednejša od najvišje uvrščene nogometne ekipe na Forbesovem seznamu ( Manchester United ). A učenje ni njegovo edino poslanstvo v življenju. Kot pripadnik ene izmed cerkva, ki svoje ljudi pošilja širom sveta, da bi širili vero, se je na začetku 90. let in prelomu tisočletja večkrat znašel v Evropi, prvotno na Češkem. "Leta 1991 smo bili kot misijonarji naše cerkve poslani v Brno. Moravska je bila v tistem času po statistikah 80-odstotno ateistična. Med bivanjem naše družine na Češkem je nekega večera k meni pristopil sin in mi dejal, da je v mestu opazil letake, češ da je zvečer organizirana tekma ameriškega nogometa. Napol v smehu sem mu razložil, da "football" v Evropi pomeni nekaj drugega kot doma v Teksasu. Ker sem bil tistega večera zaseden, se je sin sam odpravil na tekmo," se Hurley spominja začetkov svojega delovanja na južnem Češkem.

Po prihodu v Slovenijo leta 2001 ni izgubljal časa. Želel si je nadaljevati misijonarsko, pa tudi nogometno poslanstvo. Tokrat pa je delo, promocija, nabor in rekrutiranje slonelo izključno na njegovih ramenih. "Imel sem natisnjenih približno 100 letakov, ki mi jih je eden izmed znancev pomagal prevesti v slovenščino. Napis "ameriški nogomet", čelada, žoga. Nalepil sem jih na oglasne deske vseh fakultet in študentskih domov. Na prvem sestanku je bilo prisotnih zgolj nekaj fantov. A to je bilo dovolj. Oni so povedali svojim prijateljem, njihovi prijatelji naprej svojim prijateljem. Tako se je stvar začela razvijati," se začetkov spominja Hurley.

Začetki so bili vse prej kot lahki

"V Sloveniji ljudje niso poznali športa, posledično ni bilo na voljo opreme. Najbližja trgovina je takrat bila na Dunaju. Zato sem vsakič, ko sem odšel nazaj v Ameriko, s seboj prinesel rabljeno opremo. Žoge, majice za treninge, ščitnike za ramena, hlače. Kar koli sem lahko dobil zastonj, sem prinesel v Slovenijo. Na eni izmed srednjih šol, na katere sem se obrnil s prošnjo po rabljeni opremi, so pravkar dobili približno 50 kompletov hlač. Ob prvem pranju jih je nekdo opral skupaj z rdečimi nogavicami in pet parov se je obarvalo rožnato. A so zavrgli vse. Preostale, povsem bele pare, sem pripeljal v Slovenijo," pove Hurley, ki se zaveda, kako težko je bilo orati ledino. Silverhawksi so takrat šele začenjali svojo pot, prvih nekaj tekem pa so morali celo odigrati v uniformah, ki so pripadale eni izmed srednjih šol v Teksasu, saj denarja za lastno opremo ni bilo. Prav tako niso imeli lastnega igrišča, kjer bi lahko trenirali. Znašli so se, kot so se lahko. Treninge so opravljali na ragbi igrišču Emona v Stanežičah. Pred vsakim treningom je vsak izmed igralcev prispeval toliko, da so lahko tisti dan trening opravili.

"Gre za problem pripadnosti. V Sloveniji, kjer šport ni bil razvit, se ljudje oziroma podjetja, ki so imela možnost, da bi ekipo sponzorirala, za to niso odločila, saj se niso mogli identificirati kot navijači novonastale ekipe. Šport so videli skozi prizmo zaslužka, kar pa jim ameriški nogomet v tem okolju kot povsem nov šport ni mogel ponuditi. K sreči smo imeli nekaj fantov, ki so znali šport "prodati" medijem. S tem, ko smo šport približali medijem, smo storili pomemben korak naprej, a je bil napredek še vedno zelo počasen. Sčasoma so se pojavili posamezniki, ki so nas finančno podprli, a ni bilo nič oprijemljivejšega," o enem izmed glavnih problemov, s katerim se šport v Sloveniji sooča še dandanes, pove Hurley.