Ameriški plavalec Andrew Herman velika okrepitev za Slovenijo

Andrew Herman se je rodil leta 2004 v kalifornijskem Redondo Beachu, slovenske korenine pa ima po mamini strani. Slovenijo je prvič obiskal pri 15 letih, z mamo in dedkom pa največ časa preživel v Celju in pri sorodnikih v Dramljah. "Ko sem bil majhen, me je dedek učil šteti po slovensko in reči dobro jutro in lahko noč. Za božič in veliko noč smo doma vedno jedli palačinke, v Sloveniji pa sta me najbolj navdušili potica in kremšnita," se spominja 22-letnik.

Kot pravi sam, plava, odkar je prvič odprl oči. V bazen ga je že zgodaj pripeljala mama, ki je tudi sama plavala na olimpijskih igrah. Herman jo šteje med ljudi, ki so najbolj vplivali na njegovo kariero. Danes trenira v ekipi Univerze v Torontu, kjer je v petem letniku študija kineziologije. "Zame je nastopanje za Slovenijo priložnost, da plavalno kariero povežem z družinskimi koreninami. Velik del življenja sem tekmoval v Severni Ameriki, zato sem si res želel zastopati državo, ki ima tako pomembno mesto v zgodbi moje družine."

Ko pomisli na slovensko plavanje, se spomni na olimpijski nastop Neže Klančar na 50 metrov prosto na olimpijskih igrah v Parizu, ki ga je spremljal po televiziji. "Kot plavalec sem se zgledoval po njej, zato mi veliko pomeni, da bom zdaj zastopal isto državo," pravi Herman. Med dolgoročnimi cilji ima nastope na evropskih in svetovnih prvenstvih ter uvrstitev v slovensko olimpijsko ekipo za igre v Los Angelesu leta 2028.

Novega plavalca v slovenski reprezentanci je komentiral tudi slovenski selektor Tomaž Torkar: "Andrew je hrbtaš svetovnega razreda v kratkem bazenu in pomembna okrepitev moške ekipe. Veselimo se, da ga bomo kmalu videli v slovenskem dresu. S takšnim plavalcem verjamem, da lahko še dodatno dvignemo raven plavanja v Sloveniji in na velikih tekmovanjih napadamo še višje uvrstitve tudi v moški konkurenci."