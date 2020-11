Ameriški senat podprl zakon o kazenskem pregonu dopinga

"To je velik dan v boju za čist šport po vsem svetu. Komaj čakamo, da bo zakon sprejet, tako da se bomo lahko za vselej znebili goljufov v športu," je dejal izvršni direktor Usade Travis Tygart. Predlog zakona z imenom Rodčenkov akt – ime je dobil po vodji ruskega protidopinškega laboratorija, ki je bil v središču ruske dopinške afere v obdobju olimpijskih iger v Sočiju 2014, nato pa je kot ključna priča prebegnil v ZDA – ni usmerjen proti posameznikom. Kot so pojasnili pri Usadi, je namenjen sistematičnemu preprečevanju organiziranega dopinga. Rodčenkov akt predvideva tudi možnosti kazenskega pregona odgovornih, denarne kazni do milijona dolarjev in tudi zaporne kazni do deset let. A nad takšnim zakonom niso najbolj navdušeni pri Wadi. Krovna svetovna organizacija za boj proti dopingu je imela že pred obravnavo v senatu veliko pomislekov. Vodilni pri Wadi se bojijo predvsem, da bo ameriški zgled spodbudil sprejetje podobnih zakonov tudi drugod po svetu, to pa bi lahko oslabilo enoten boj proti dopingu v športu, ki ga zdaj vodi prav Wada.

V Wadi se tudi bojijo, da bodo ostali brez pomembnih informacij ljudi, ki so bili del dopinškega sistema in so se odločali za sodelovanje z njo. Če jim bo grozila zaporna ali denarna kazen, bodo "žvižgači" ostali tiho, menijo pri Wadi. Kot pomemben očitek pa navajajo še, da predlog zakona v ZDA izvzema profesionalne lige, kot sta košarkarska NBA in hokejska NHL, in študentski šport.

"S sprejetjem zakona bomo dobili orodje, ki bo ščitilo čiste športnike in pomagalo razbiti mednarodne združbe, ki zdaj uničujejo šport, vplivajo na pokrovitelje in škodujejo športnikom," pa na očitke odgovarja Tyggart.