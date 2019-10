Ameriški športni velikan je ukinil sporni atletski projekt

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFPje bil enainšestdesetletni v Havani na Kubi rojeni Alberto Salazarmed drugim trener britanskega olimpijca Moja Farahain Američana Galena Ruppa. Nekdanjega vrhunskega maratonca, zmagovalca bostonskega maratona leta 1982 in trikratnega zmagovalca newyorškega maratona (1980, 1981, 1982), so zaradi kršitev protidopinških pravil kaznovali s štiriletno prepovedjo sodelovanja v športu.

Po dosedanjih razkritjih, do katerih so se v Ameriški protidopinški agenciji (Usada) dokopali s pomočjo žvižgačke Kare Goucher, je Salazar v laboratoriju v Oregonu svoje varovance zavajal glede jemanja najrazličnejših v športu prepovedanih snovi. Te so morali jemati, čeprav je šlo za prepovedani doping. Goucherjeva je bila Salazarjeva varovanka od 2004 do 2011.

Informacije 30 prič

Pri obsodbi Salazarja so se pri Usadi oprli tudi na pričanje nekdanjega trenerja in Salazarjevega sodelavca Steva Magnessa. Vsega skupaj je Usada prejela informacije kar 30 prič, dokazno gradivo pa obsega več kot 5000 strani prepisov. V koncernu Nike so sprva v celoti podprli kaznovanega trenerja, ki trdi, da ni kriv in je napovedal, da bo z vsemi pravnimi sredstvi izpodbijal po njegovem mnenju krivično razsodbo protidopinške agencije.

Vendar pa so se kasneje oddaljili od spornega trenerja. Glavni izvršni direktor družbe Mark Parkerje potrdil, da so zaradi škandala z 10. oktobrom ukinili program, ki so ga podpirali od leta 2001.

'Ni šlo za sistemske zlorabe'

"Takšno stanje, skupaj s stalno ponavljajočimi se neutemeljenimi trditvami, mnogim športnikom odvrača njihovo pozornost in ogroža njihovo sposobnost, da se osredotočijo na trening in tekmovanja. Zato sem se odločil, da bom ukinil Projekt Oregon,"je sporočil Parker, ki pa še naprej podpira Salazarja v njegovem pravnem boju za povrnitev nedolžnosti.

"Štirileten suspenz za nekoga, ki je skušal delati v dobri veri, je povsem napačen, še zlasti potem, ko se je pokazalo, da ni šlo za sistemske zlorabe ter da ni dokazov, da so se dopinga posluževali športniki, vključeni v Projekt Oregon,"je v dopisu zapisal prvi mož Nikeja, a hkrati, kljub izrecni podpori trenerju, dodal, da "Alberto ne more več voditi trening programa".

Projekt Oregon je zaslužen za kar tri zlata odličja na letošnjem svetovnem prvenstvu v atletiki v Dohi. V Etiopiji rojena Nizozemka Sifan Hassanje bila zlata v teku na 1500 metrov in 10.000 metrov, medtem ko je Američan Donavan Brazierosvojil zlato v teku na 800 metrov. Oba sta del ekipe Projekta Oregon. Štiriletno prepoved sodelovanja v športu prestaja tudi teksaški endokrinolog Jeffrey Brown, ki je "pomagal" Salazarjevim športnikom in športnicam v atletski akademiji v Portlandu. Browna bremenijo za posest in preprodajo v športu prepovedanega testosterona.