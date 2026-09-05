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Ameriški vplivnež se je brutalno znesel nad zvezdnikom lige NFL

Los Angeles, 05. 09. 2026 14.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Tom Brady, Paul Logan

Spor med Loganom Paulom in Tomom Bradyjem dobiva vse bolj bizarne razsežnosti. YouTube zvezdnik in WWE-borec je legendarnega nekdanjega zvezdnika lige NFL označil za "prevaranta" ter mu očital, da je imel vpliv na sodniško odločitev med njunim dvobojem v zastavnem nogometu.

Tom Brady
Tom Brady
FOTO: AP

Tom Brady, podajalec v ameriškem nogometu in sedemkratni prvak Super Bowla, je podvomil o atletskih sposobnostih vplivneža in rokoborca Logana Paula. Slednji se je ob tem počutil izzvanega in vrnil nekaj zbadajočih besed, ki so na koncu vodile v vse večje provokacije. Besedni dvoboj se je nato preselil na športno igrišče. Oba sta nastopila na tekmi v zastavnem nogometu v Los Angelesu, kjer sta igrala za različni ekipi.

Logan Paul
Logan Paul
FOTO: AP

Paul se s sodniškimi odločitvami ni strinjal in celo obtožil Bradyja, da je podkupil sodnike. 31-letni vplivnež trdi, da je bil med tekmo tarča sporne sodniške odločitve, in v intervjuju zatrdil, da je prepričan, da je bila kazen, dosojena proti njemu, neupravičena. Prav ta incident je bil pozneje eden od razlogov, zakaj je Paul Bradyja označil za prevaranta. Zvezdni podajalec je Paulove trditve zavrnil ter se začel javno posmehovati in ga blatiti po družbenih omrežjih. Na dogodku Fanatics Fest je 49-letni podajalec YouTube zvezdnika celo udaril, video pa je hitro zaokrožil po družabnih omrežjih in postal viralen.

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Nekdanja nogometašica Megan Rapinoe pa je javno namignila, da je morda celoten spor bolj predstava kot pristna zamera. Zaradi Paulovega delovanja v WWE se že nekaj časa pojavljajo ugibanja, da bi lahko rivalstvo nekoč dobilo tudi nadaljevanje v profesionalni rokoborbi.

Za zdaj ostaja odprto predvsem vprašanje, ali bo njuno rivalstvo ostalo pri medijskih provokacijah ali bo prerastlo v večji obračun. Jasno pa je, da ameriški vplivnež in rokoborec z najnovejšimi izjavami očitno ne namerava zakopati bojne sekire.

Tom Brady Logana Paula Megan Rapinoe NFL Pretep

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