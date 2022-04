Amra Pandžić na finalni turnir Lige Evropa

Zasedba dolgoletne slovenske reprezentantke Amre Pandžić je velik korak k napredovanju storila že na prvi tekmi, ki jo je na domačem igrišču dobila s 40:32. Na povratni tekmi so Norvežanke do glavnega odmora nadoknadile že šest zadetkov prednosti (16:10), a jih je Minaur v nadaljevanju hitro ujel in tekmo zaključil z neodločenim izidom 29:29. Naša vratarka je na obeh tekmah zbrala po štiri obrambe oziroma ubranila 30 odstotkov strelov.