Amra Pandžić odslej v dresu romunskih podprvakinj

Minaur domuje v mestu Baia Mare na severu Romunije. V minuli sezoni je nekdanji romunski prvak – naslov je osvojil leta 2014 – izredno uspešno nastopal tudi v evropski ligi, v kateri se je prebil vse do polfinala. Klub je v dobrih šest desetletij dolgi zgodovini dvakrat nastopil tudi v Ligi prvakinj in se obakrat – 2015 in 2017 – uvrstil v četrtfinale. Minaur si v novi sezoni želi tretjič nastopiti med evropsko elito, zato je ravno v teh dneh na sedež evropske rokometne zveze naslovil prošnjo za dodelitev posebnega povabila.

Amra Pandžić člansko športno pot začela pri ljubljanskem Krimu, v sezoni 2010/11 pa bila članica tedanjega francoskega prvoligaša Cergy-Pontoise Handball 95. Za tem je prekinila aktivno športno pot in se posvetila študiju matematike. Ljubezen do rokometa jo je znova premamila po treh letih, ko je oblekla dres Žalca, že v naslednji sezoni pa se vrnila v dres Krimovk. Tam je ostala vse do zadnjega dela sezone 2018/19, ki jo je zaključila v Franciji v dresu Bresta. V zadnjih dveh sezonah je bila članica turškega Kostamonuja Belediyesija, s katerim je nazadnje osvojila turško prvenstvo.

Ljubljančanka, ki bo septembra dopolnila 32 let, je v dresu ženske izbrane vrste zbrala 62 nastopov. V zadnjih kvalifikacijah za nastop na decembrskem svetovnem prvenstvu v Španiji je na domači tekmi proti Islandkam zabila tudi krstni zadetek.