Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

'Za morebitni uspeh moramo znatno izboljšati realizacijo'

Ljubljana, 16. 01. 2026 10.40 pred 32 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Ana Abina

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja po domačem remiju proti norveški Soli v 10. krogu Lige prvakinj čaka nov zahteven obračun. Ljubljanska ekipa se bo v nedeljo v Romuniji pomerila z Bukarešto. Krimovke želijo v izločilne boje, zato je (bo) vsaka točka še kako dobrodošla.

Ana Abina in Nina Zulić
Ana Abina in Nina Zulić
FOTO: Damjan Žibert

Bukarešta je stari znanec ljubljanske ekipe, saj imajo medsebojni obračuni ekip že dolgo brado. Nazadnje sta se ekipi pomerili konec oktobra, ko so Krimovke po odlični predstavi v Stožicah zmagale (31:27). Po devetih krogih Lige prvakinj je Bukarešta na četrtem mestu z desetimi točkami, ljubljanske rokometašice pa so s petimi točkami za zdaj na predzadnjem, sedmem mestu.

Krimovke so rped nekaj meseci že ugnale ekipo iz Bukarešte. Jih lahko presenetijo tudi na gostovanju?
Krimovke so rped nekaj meseci že ugnale ekipo iz Bukarešte. Jih lahko presenetijo tudi na gostovanju?
FOTO: Aljoša Kravanja

Romunska ekipa je z novo trenerko Bojano Popović v odlični formi, kar je pokazala z visoko zmago (33:24) v minulem krogu pri Odenseju na Danskem. Ana Abina, ki je s Krimom podaljšala pogodbo za naslednji dve sezoni, ključ do uspeha proti Bukarešti vidi v čvrsti obrambi in dobro organiziranem napadu. "Ključ do uspeha bo kompaktna, čvrsta in agresivna obramba, ki nam lahko omogoči tudi nekaj lažjih zadetkov ter s tem prihranek energije. V napadu moramo izboljšati tudi realizacijo strelov, ki je na zadnji tekmi proti Soli pešala," je poudarila Abina.

Ana Abina ostaja Krimovka do leta 2028

RK Krim OTP Group Mercator že gradi ekipo za prihodnjo sezono. Ana Abina, leva zunanja slovenska reprezentantka, je s klubom podpisala novo dveletno pogodbo, vse do konca sezone 2027/28. Za nadarjeno rokometašico ima odločitev posebno težo, saj ji igranje doma, pred domačimi navijači zelo veliko pomeni. "Tukaj se dobro počutim in želim si nadaljevati to pot ter z ekipo posegati po novih uspehih," je podpis pogodbe povedala 28-letna Abina in se že ozrla proti novim ciljem, tako osebnim kot ekipnim.

Preberi še 'V Stožicah smo jih presenetili. Zakaj tega ne bi ponovili v Bukarešti?'

"S svojo igro, karakterjem in borbenostjo želim ekipi prispevati kar največ. Hkrati si želim, da kot ekipa gradimo zaupanje in skupaj dosežemo zastavljene cilje." 

Krim Mercator je pred dnevi osvojil le točko proti norveški Soli.
Krim Mercator je pred dnevi osvojil le točko proti norveški Soli.
FOTO: Damjan Žibert

Ob podpisu nove pogodbe je namenila tudi sporočilo Krimovi družini in vsem navijačem: "Hvala, ker ste z nami. Vaša podpora nam ogromno pomeni. Prav vi ste tisti, ki nas ponesete naprej tudi takrat, ko ne gre vse po načrtih."

Preberi še 'Izgubljeno točko moramo nadoknaditi drugje, saj želimo v izločilne boje'

Podaljšanje sodelovanja z 28-letno Slovenko predstavlja pomemben korak v uresničevanju klubske strategije, ki bo v prihodnje še bolj temeljila na slovenskih igralkah. Tako na uveljavljenih reprezentantkah kot tudi na nadarjenih rokometašicah (iz lastne rokometne šole), ob premišljeni dopolnitvi z izkušenimi igralkami, ki ekipi prinašajo dodatno vrednost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet liga prvakov krim

Španci, Francozi, Nemci in Norvežani niso dopustili presenečenj

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Zvezdnica razkrila spol otroka
Zvezdnica razkrila spol otroka
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
zadovoljna
Portal
To mesto v Italiji preprosto morate obiskati
Dnevni horoskop: Ovni ne bodo hiteli, rake čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Ovni ne bodo hiteli, rake čaka slaba novica
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Tako boste pokurili do 40 % več kalorij kot z običajno hojo
Tako boste pokurili do 40 % več kalorij kot z običajno hojo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
4 dejavniki, ki lahko napovedujejo srčni infarkt
4 dejavniki, ki lahko napovedujejo srčni infarkt
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
cekin
Portal
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
moskisvet
Portal
V razmerju je s tremi ženskami hkrati
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
dominvrt
Portal
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450