'Za morebitni uspeh moramo znatno izboljšati realizacijo'

Ana Abina in Nina Zulić FOTO: Damjan Žibert

Bukarešta je stari znanec ljubljanske ekipe, saj imajo medsebojni obračuni ekip že dolgo brado. Nazadnje sta se ekipi pomerili konec oktobra, ko so Krimovke po odlični predstavi v Stožicah zmagale (31:27). Po devetih krogih Lige prvakinj je Bukarešta na četrtem mestu z desetimi točkami, ljubljanske rokometašice pa so s petimi točkami za zdaj na predzadnjem, sedmem mestu.

Krimovke so rped nekaj meseci že ugnale ekipo iz Bukarešte. Jih lahko presenetijo tudi na gostovanju? FOTO: Aljoša Kravanja

Romunska ekipa je z novo trenerko Bojano Popović v odlični formi, kar je pokazala z visoko zmago (33:24) v minulem krogu pri Odenseju na Danskem. Ana Abina, ki je s Krimom podaljšala pogodbo za naslednji dve sezoni, ključ do uspeha proti Bukarešti vidi v čvrsti obrambi in dobro organiziranem napadu. "Ključ do uspeha bo kompaktna, čvrsta in agresivna obramba, ki nam lahko omogoči tudi nekaj lažjih zadetkov ter s tem prihranek energije. V napadu moramo izboljšati tudi realizacijo strelov, ki je na zadnji tekmi proti Soli pešala," je poudarila Abina.

Ana Abina ostaja Krimovka do leta 2028

RK Krim OTP Group Mercator že gradi ekipo za prihodnjo sezono. Ana Abina, leva zunanja slovenska reprezentantka, je s klubom podpisala novo dveletno pogodbo, vse do konca sezone 2027/28. Za nadarjeno rokometašico ima odločitev posebno težo, saj ji igranje doma, pred domačimi navijači zelo veliko pomeni. "Tukaj se dobro počutim in želim si nadaljevati to pot ter z ekipo posegati po novih uspehih," je podpis pogodbe povedala 28-letna Abina in se že ozrla proti novim ciljem, tako osebnim kot ekipnim.

"S svojo igro, karakterjem in borbenostjo želim ekipi prispevati kar največ. Hkrati si želim, da kot ekipa gradimo zaupanje in skupaj dosežemo zastavljene cilje."

Krim Mercator je pred dnevi osvojil le točko proti norveški Soli. FOTO: Damjan Žibert

Ob podpisu nove pogodbe je namenila tudi sporočilo Krimovi družini in vsem navijačem: "Hvala, ker ste z nami. Vaša podpora nam ogromno pomeni. Prav vi ste tisti, ki nas ponesete naprej tudi takrat, ko ne gre vse po načrtih."

Podaljšanje sodelovanja z 28-letno Slovenko predstavlja pomemben korak v uresničevanju klubske strategije, ki bo v prihodnje še bolj temeljila na slovenskih igralkah. Tako na uveljavljenih reprezentantkah kot tudi na nadarjenih rokometašicah (iz lastne rokometne šole), ob premišljeni dopolnitvi z izkušenimi igralkami, ki ekipi prinašajo dodatno vrednost.