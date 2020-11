Ana Belac: Do zmage mi je pomagala tudi primorska burja

Ana Belacje igrišču Pinehurst številka 9 dosegla največji uspeh slovenskega golfa; osvojila je turnir iz serije Symetra z nagradnim skladom 200.000 dolarjev (171.749 evrov), ob tem pa se je v skupni razvrstitvi sezone prebila na drugo mesto ter si tako turnir pred koncem sezone praktično že zagotovila karto za nastop na najbolj prestižnih golf-turnirjih na svetu (LPGA), na katerih je povprečni nagradni sklad preko dva milijona dolarjev (1,718 milijona evrov). Za povrh je dobila še povabilo na odprto prvenstvo ZDA, ki bo decembra v Houstonu.

"Želela sem zmagati, vedela sem, da lahko zmagam, vendar se ti mora za uspeh na štiridnevnem turnirju marsikaj poklopiti. Že na prejšnjih turnirjih sem bila blizu najboljšim, toda vsakokrat mi je malo zmanjkalo. Tokrat sem igrala praktično na domačem igrišču, na katerem sem veliko trenirala z univerzo, zato sem bila še bolj samozavestna in odločena, da pokažem svoje znanje," je uvodoma za STA povedala Belačeva.

Primorska burja jo je utrdila

Ena od treh Slovenk s statusom profesionalne igralke poleg Katje Pogačar in Pie Babnik, ki večinoma nastopata na evropski turneji, je na turnirju vodila od prvega do zadnjega dne. Uvodnih 18 lukenj je odigrala šest udarcev po parom.

"Prvi dan je bil krasen, sonce, 28 stopinj Celzija, skoraj nič vetra. Užitek je bilo igrati golf. Nato pa sta sledila dva dneva z močnim vetrom in dežjem. Pihalo je 45 kilometrov na uro s sunki do 60 km/h. Ostale igralke so se pritoževale nad pogoji in godrnjale, v kakšnem vremenu morajo igrati, jaz pa sem uživala in igrala svojo igro. Zagotovo so temu pripomogle izkušnje iz Evrope oziroma primorska burja iz Lipice, kjer sem začela svojo golfsko pot,"je nadaljevala Belačeva.

Primorka je golf začela igrati pri petih letih. Njen prvi učitelj v Lipici je bil Andrej Kraljič, do odhoda v ZDA na univerzo Duke pa je vadila pod budnim očesom Danijela Kraljiča.

Mama ji je pomagala v ključnih trenutkih

Na turnirju jo je kot "caddie" oziroma nosač palic spremljala mama Erika, ki ji je bila predvsem zadnji dan, ko se je odločalo o zmagi in ko so na površja prišla čustva in živci, v veliko oporo.

"Mama me spremlja na vseh turnirjih na Floridi. Njena vloga ni svetovanje o golfu, temveč sproščanje s pogovorom. Turnirji so dolgi in zelo pomembno je, da imaš ob sebi nekoga, s katerim se lahko pogovarjaš o vsakdanjih stvareh," je povedala 23-letnica.

Zadnjo rundo štiridnevnega turnirja je začela s šestimi udarci prednosti pred najbližjo zasledovalko. Štiri luknje pred koncem se je prednost stopila na tri udarce, na koncu pa je Belačeva slavila s štirimi udarci prednosti.

"Na 15. luknji sem zadela drevo in žogica se je odbila izven igrišča. Z drugo žogico sem nato naredila par oziroma dvojni bogey. Z mamo sva se dogovorili, da ne bova gledali rezultate tekmic, ampak da se bova osredotočili na mojo igro. Ko sem prišla na zadnjo luknjo in vendarle videla razpredelnico, sem vedela, da sem blizu. Imela sem težak udarec na zelenico, zato sem se odločila za bližanje in naredila udarec čez par luknje, kar pa je bilo še vedno dovolj za zmago," je povedala mlada Primorka, ki je na univerzi Duke diplomirala iz statistike in ruskega jezika.

Hoče zmagovati tudi na LPGA in postati števila 1

Sledile so čestitke, fotografiranje, podpisovanje avtogramov, izjave za medije, govor na razglasitvi ...

"V nekem trenutku sem imela na telefonu preko 60 neodprtih sporočil. Nisem si predstavljala, da je toliko ljudi spremljalo mojo igro,"je nadaljevala."Nato sem odprla še druge družbene kanale in čestitke so se usule z vseh strani. Bilo je noro in nepozabno, še posebej, ker je bilo na igrišču ogromno ljudi iz univerze, ki so me prišli spodbujat. Šele zvečer, ko sem se ulegla v posteljo, sem počasi začela dojemati, kaj sem dosegla,"je dodala Belačeva.

"A časa za slavje ni bilo, saj me že v torek čaka nov turnir, zaključni serije Symetra. Čeprav imam karto za LPGA praktično že v žepu, se ga mislim lotiti z enako vnemo. Vsakič ko stopim na igrišče, hočem biti najboljša. Tako so me učili na univerzi, zato se ne mislim zadovoljiti z uvrstitvijo na Ladies Professional Tour. Tam hočem zmagovati in postati številka 1 svetovnega golfa."

Olimpijske igre največja želja v karieri

Sezona na turneji LPGA se običajno začne januarja v Aziji in Avstraliji, vendar bo tudi 2021 zaznamovano z virusno pandemijo. Turnirji v Avstraliji so že odpovedani, tako da bo vodstvo LPGA v prihodnjih tednih objavilo nov razpored sezone.

"Življenje se mi bo zagotovo precej spremenilo, saj igranje na turneji LPGA zahteva precej več potovanj, načrtovanja in različnih obveznosti,"pove vzhajajoča slovenska zvezdnica."Razmisliti bo treba o okrepljenem trenerskem štabu, potrebovala bom profesionalnega caddieja, udeležiti se bom morala različnih izobraževanj in dogodkov ... Skratka, pred mano je nova stopnja profesionalnega golfa, ki se je neizmerno veselim."

Z zmago na Carolina Golf Classic si je zagotovila mesto na zadnjem majorju sezone, US Opnu, hkrati pa se je na svetovni lestvici zavihtela med prvih 500 igralk na svetu ter se tako močno približala uvrstitvi na olimpijske igre v Tokio. Slovenija ima tako kar tri igralke, ki se bodo do junija prihodnje leto potegovale za točke in dve mesti v Tokiu.

"Olimpijske igre so moja največja želja," pravi Belačeva, ki bo s svojo igro in podobo na igrišču v prihodnjih letih zagotovo velik magnet za pokrovitelje in gledalce.