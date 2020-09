Ana Belac in Pia Babnik do uspeha kariere

Pia Babnik je znova pokazala izjemen talent. Drugi dan tekmovanja je s 63 udarci oziroma devetimi pod parom dosegla rekord igrišča Golf De Lavaux. Naredila je devet birdiejev in devet parov. Z delitvijo prvega mesta je zaslužila 4600 evrov, kar je približno toliko, kot je prejela za največji uspeh na evropski turneji - sedmo mesto v Avstraliji. V skupni razvrstitvi Letas (LET Access Series) - gre za drugo najmočnejšo turnejo v Evropi za Ladies European Tour - se je Ljubljančanka prebila na peto mesto, na svetovni lestvici pa bo prvič v karieri uvrščena med prvih 500 igralk na svetu. Babnikova si bo zdaj vzela mesec premora in se posvetila šolskim obveznostim, novembra pa jo čakajo turnirji evropske serije v Savdski Arabiji ter Španiji. Triindvajsetletna Ana Belac iz Portoroža je blestela na turnirju Ioa Classic v Longwoodu na Floridi. Z rezultatom -8 je za dva udarca zaostala za zmagovalko, Američanko Lauro Wearn, za peto mesto pa je prejela dobrih 5000 dolarjev. V skupni razvrstitvi turneje Symetra - druge najmočnejše v ZDA - je Belačeva, ki je v svet profesionalnega golfa vstopila letos aprila, napredovala na 18. mesto in ima lepe možnosti, da si za prihodnjo sezono zagotovi mesto med svetovno elito na LPGA.

Belačeva bo tudi prihodnje tedne igrala na turneji Symetra - trije turnirji bodo na Floridi, dva pa v Severni Karolini -, družbo pa ji bo delala najizkušenejše slovenska profesionalka Katja Pogačar, ki bo premor na evropski turneji izkoristila za nastope v ZDA.