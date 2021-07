Ana Belac iz dneva v dan napreduje v Švici

Ana Belac, ki je na začetku tega meseca s četrtim mestom na turnirju Volunteers of America Classic v Dallasu v seriji LPGA postavila nov mejnik slovenskega golfa, je bila po prvem dnevu 76., po drugem pa 70. in si za las priigrala nadaljevanje turnirja v Evian Resort Golf Clubu. Sedemnajstletni Pii Babnik, ki je bila po prvem dnevu celo na enajstem mestu, pa se v petek ni uspelo prebiti v rez, bila je 78. Na prvem mestu je po treh dneh 4,5 milijona dolarjev vrednega turnirja Južnokorejka Lee Jeongjeun, 26. s svetovne lestvice je pri izidu 18 udarcev pod parom igrišča. Druga je Američanka Yealimi Noh z –13, s po –12 pa sledita Tajka Pajaree Anannarukarn in Novozelandka Lydia Ko. Številka ena lestvice LPGA, Američanka Nelly Korda, je z –3 na 32. mestu.

Golfistke se bodo v Evianu merile do nedelje. Nato sledi pot v Tokio na olimpijski turnir v golfu. Slovenske barve bo tam med 60 tekmovalkami branila Babnikova, turnir pa bo potekal med 4. in 7. avgustom. Moški se bodo za kolajne merili med 29. julijem in 1. avgustom.