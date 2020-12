Ana Belac prva Slovenka na turnirju US Open

Na odprtem prvenstvu ZDA, ki ob ANA Inspiration, prvenstvu PGA, British Opnu in The Evian predstavlja enega od petih največjih turnirjev na svetu, bo nastopilo 156 igralk iz 26 držav. Doslej je na 'majorjih' od Slovenk igrala le Katja Pogačar; na prvenstvu Velike Britanije 2019 je za dva udarca zgrešila rez.

Na spletni strani priznane ameriške revije Golfweek je Ana Belac izpostavljena na prvem mestu med enainštiridesetimi novinkami, ki se lahko pridružijo štirim izbrankam, ki so od leta 1946 v prvem poskusu prišle do naslova na US Opnu. Američankama Patty Berg in Kathy Cornelius je to uspelo kmalu po drugi svetovni vojni, Južnokorejkama Birdie Kim ter In-gee Chun pa v tem stoletju.

"Čeprav je od zadnjih turnirjev minil že ves mesec, me premor ne skrbi, saj se držim svoje rutine. Obe igrišči sta tehnično zahtevnejši in daljši od tistih na turneji Symetra ali LPGA Touru. A takšna mi ustrezajo. Pogoje bo začinil še močan veter, ki je tipičen za ta del Teksasa, kar lahko pomeni dodatno vodo na moj mlin, saj sem kot igralka vzgojena ob burji, svoj največji uspeh v Severni Karolini pa sem dosegla ob močnem vetru in dežju," je poudarila Belačeva.

Turnir z nagradnim skladom v višini 4,5 milijona dolarjev (približno 3,7 milijona evrov) bo trajal od četrtka do nedelje, zmagovalka pa bo za nagrado prejela 675.000 dolarjev (približno 556.872 evrov).