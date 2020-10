Ana Belac v vodstvu po dveh dneh turnirja v Daytoni Beachu

Druga Slovenka na istem turnirju, Ljubljančanka Katja Pogačar, deli 39. mesto in bo tekmovanje v rezu nadaljevala tudi v soboto in nedeljo. Zmaga na turnirju Symetra, ki je drugo najmočnejše tekmovanje na svetu za elitno LPGA (Ladies Professional Golf Association), bi bila za slovenski golf eden največjih uspehov v zgodovini. Vodilnim z minus deset sledi Američanka Anna Redding, še en udarec več pa sta po 36 odigranih luknjah porabili njena rojakinjaLucy Li in Italijanka Roberta Liti.



Nemka evropska prvakinja na Smledniku

NemkaPaula Hanssen Schulzje na prvenstvu za amaterske golfistke v Smledniku pri Ljubljani postala evropska prvakinja. V razigravanju za zlato medaljo je po treh luknjah premagala Francozinjo Chloe Salort. Bronasto medaljo je osvojila FrancozinjaAgathe Laisne, ki je po rednem delu za vodilnima zaostala en udarec. Slovenske golfistke se niso uvrstile v zaključni krog. Inja Fric je mesto med najboljšimi 48 igralkami oziroma rez zgrešila za en udarec (+3), Barbara Car je prvenstvo končala pri +6, Neža Šiftar z +8, Lana Malek (+20) in Tijana Jovićević Kovačič (+24) pa sta priložnost za odmevnejši rezultat zapravili v prvih dveh dneh.