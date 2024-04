Ana Gros: Najprej smo sanjali, nato smo upali, potem pa nam je dejansko uspelo!

Slovenske rokometašice so si z odločilno zmago zadnji dan olimpijskih kvalifikacij zagotovile svoj prvi nastop na olimpijskih igrah. "Ja, to smo čakali tako dolgo časa, sanjali smo o vsem tem. Vedeli smo, da smo sposobni to narediti, in dokazali, da je za nas res prostor na olimpijskih igrah. Zelo sem vesela, da je Slovenija izbrala mene, da sem lahko dala vse od sebe in da lahko uresničim svoje sanje, ker mi drugače to ne bi uspelo. Ponosna sem na našo ekipo in na celoten štab. Vsi skupaj smo kot eno, uspelo nam je uresničiti naše sanje," je po tekmi povedala Elizabeth Omoregie.