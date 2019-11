Ana Gros ostaja v Franciji še vsaj dve sezoni

Ana Gros se je v Brest preselila pred začetkom minule sezone. Pred tem je bila štiri leta članica prav tako francoskega prvoligaša Metza. Na svoji športni poti je branila še barve nemškega Thüringera, madžarskega Györija, v domovini pa Krima in Olimpije. Svojo športno pot je, kot piše na uradni spletni strani RZS, začela v klubu iz Velenja. Slovenska reprezentantka je sicer ena najzaslužnejših posameznic Bresta, da je ta v Ligi prvakinj s tekmovanjem v skupini prvega dela končal brez poraza. 186 centimetrov visoka rokometašica je odigrala vseh šest tekem in na njih zabila 40 golov, s čimer si trenutno deli drugo mesto med najuspešnejšimi strelkami najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Najboljšo tekmo je odigrala v začetku tega meseca, ko je na domačem igrišču proti nemškim tekmicam dosegla 12 golov. Zabijanje golov sicer slovenski rokometašici ni tuje. V letih 2016 in 2018 je že postala najboljša strelka francoskega prvenstva, v istem tekmovanju pa bila trikrat izbrana za najboljšo desno zunanjo igralko (2015, 2016, 2018). Leta 2018 je bila izbrana tudi v idealno postavo Lige prvakinj. na dosedanji športni poti se je trikrat okitila z naslovom francoske (2014, 2016, 2017), po dvakrat slovenske (2009, 2010) in Madžarske (2011, 2012) ter enkrat nemške prvakinje (2013).



Za slovensko reprezentanco, s katero v soboto proti Nizozemski začenja nastope na letošnjem mundialu na Japonskem, je do sedaj vpisala 109 nastopov. S 518 goli je trenutno četrta najboljša strelka v zgodovini ženske izbrane vrste.