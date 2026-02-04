Ana Gros po koncu sezone končuje kariero

" Od dneva 1 do leta 25 - nič drugega kot hvaležnost. Nikoli ni bila samo igra. Vsak trenutek, vsaka bitka, vsak spomin. Nepozabno, " je zapisala Ana Gros , ki je trenutno članica francoskega Bresta, sicer pa je nosila tudi drese Olimpije, Krima, Györa, Thüringerja, Metza in CSKA Moskve.

Gros je med številnimi klubskimi lovorikami enkrat osvojila ligo prvakov, in sicer z Györom leta 2024, bila še dvakrat v finalu, bila najboljša strelka tega tekmovanja leta 2021, sicer pa osvajala domače naslove v Sloveniji, na Madžarskem, v Nemčiji in Franciji.

Od slovenske reprezentance, s katero je igrala na evropskih in svetovnih prvenstvih in leta 2024 tudi na olimpijskih igrah, se je poslovila leta 2024. Zanjo je zbrala 159 nastopov in 767 golov.

"Rokomet mi je veliko dal, ampak sama tudi njemu. Zdaj je napočil čas, da končam to poglavje v življenju. Bilo je lepo poglavje in ga je težko končati. Lahko bi ure govorila o tem, koliko sem hvaležna," je med drugim povedala v več kot štiriminutnem videoposnetku.