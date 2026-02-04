Naslovnica
Drugi športi

Ana Gros po koncu sezone končuje kariero

Ljubljana, 04. 02. 2026 07.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Ana Gros

Legendarna slovenska rokometašica Ana Gros je na družbenih omrežjih razkrila, da je to njena zadnja sezone kariere. Petintridesetletna zunanja igralka velja za eno najboljših slovenskih igralk v zgodovini in je skozi bogato kariero veljala za eno najboljših strelk v evropskem in svetovnem rokometu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Od dneva 1 do leta 25 - nič drugega kot hvaležnost. Nikoli ni bila samo igra. Vsak trenutek, vsaka bitka, vsak spomin. Nepozabno," je zapisala Ana Gros, ki je trenutno članica francoskega Bresta, sicer pa je nosila tudi drese Olimpije, Krima, Györa, Thüringerja, Metza in CSKA Moskve.

Preberi še Ali Zorman dosega (avto)gole?

Gros je med številnimi klubskimi lovorikami enkrat osvojila ligo prvakov, in sicer z Györom leta 2024, bila še dvakrat v finalu, bila najboljša strelka tega tekmovanja leta 2021, sicer pa osvajala domače naslove v Sloveniji, na Madžarskem, v Nemčiji in Franciji.

Ana Gros v dresu Krima.
Ana Gros v dresu Krima.
FOTO: Damjan Žibert

Od slovenske reprezentance, s katero je igrala na evropskih in svetovnih prvenstvih in leta 2024 tudi na olimpijskih igrah, se je poslovila leta 2024. Zanjo je zbrala 159 nastopov in 767 golov.

"Rokomet mi je veliko dal, ampak sama tudi njemu. Zdaj je napočil čas, da končam to poglavje v življenju. Bilo je lepo poglavje in ga je težko končati. Lahko bi ure govorila o tem, koliko sem hvaležna," je med drugim povedala v več kot štiriminutnem videoposnetku.

rokomet ana gros slovo

