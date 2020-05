Ana Gros: Pogledujemo proti EP, kjer hočemo dober rezultat

To bo prvo snidenje selektorja Uroša Bregarja in njegovih izbrank po decembrskem nastopu na svetovnem prvenstvu na Japonskem. Po prvotnih načrtih bi se morale sestati že prej, konec marca in s tekmama proti Nemčiji nadaljevati uspešno začete nastope – v prvem oknu so ugnale Belorusijo in Kosovo - v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo na Danskem in Norveškem. Zaradi tedanjega širjenja epidemije koronavirusa so pri evropski rokometni zvezi (EHF) drugega izmed treh delov kvalifikacij najprej prestavili, pred dobrim mesecem dni pa celotno izvedbo kvalifikacij dokončno odpovedali.