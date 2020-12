'Poraz z Dankami je že pozabljen, mislimo na Francozinje'

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so takoj ob prihodu na Dansko na letališču v Billundu opravile test na novi koronavirus, vsi izvidi pa so bili negativni. Slovenija se bo po porazu z gostiteljicami prvenstva (23:30) v nedeljo pomerila z branilko naslova Francijo, v torek pa jo čaka še obračun proti Črni gori. V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile tri najboljše izbrane vrste iz skupine A, v drugem delu tekmovanja pa jih nato čakajo tekme s tremi najboljšimi iz skupine B. V njej so Rusija, Švedska, Španija in Češka. "Borile smo se po svojih najboljših močeh, a gostiteljice turnirja so bile tokrat premočne. Med tekmo smo se jim nekajkrat približale, a nato naredile nepotrebne napake, kar so Danke izkoristile in nam ušle," je po uvodnem porazu dejala Ana Gros, ki je prepričana, da ima Slovenija še velikom rezerve v igri. Pozna se, da še nismo povsem uigrane. Imamo dober potencial in verjamem, da bomo igrale vse bolje. Vzdušje je dobro in gledamo naprej." Slovenijo čaka v nedeljo Francija. "Uvodni poraz je že pozabljen in mislimo na Francozinje. Pred nami sta še dve tekmi, upam, da nam bo uspel preboj v drugi del tekmovanja. Imamo kakovost za to." Naslednje tekmice odlično pozna, saj že vrsto let igra v Franciji. "So aktualne prvakinje, a imamo svoje možnosti."

Slovenija je doslej šestkrat nastopila na EP. Največji uspeh je dosegla na Madžarskem 2004, ko je osvojila deveto mesto. Dve leti pred tem je na Danskem zasedla deseto mesto. Zaključni turnir v Franciji 2018 je končala na 13., na Švedskem 2016 na 14., na Švedskem 2006 ter na Danskem in Norveškem 2010 pa na 16. mestu.