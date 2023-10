Ana Gros se vrača v Krim Mercator

32-letna Ana Gros v zadnjem desetletju velja za eno najboljših igralk na svetu na mestu desne zunanje. Trenutno je članica slovite madžarske ekipe iz Györa, pred tem je branila barve samih imenitnih klubov, kot so ruski CSKA iz Moskve, francoska Brest in Metz ter nemški Thüringer, v domovini pa je igrala tudi za ljubljansko Olimpijo.

"Občutki ob podpisu pogodbe so neverjetni. Vesela sem, da se je moja pot spet srečala s Krimom Mercatorjem, s klubom, kjer se je moja profesionalna kariera začela. Za igralko ni večje motivacije kot to, da lahko igram pred družino in prijatelji. To mi bo zagotovo vlilo še dodatne moči, da bom dala v vsakem trenutku od sebe vse. Kljub veselju ob podpisu pa imam za zdaj še precej nalog v svojem sedanjem klubu, s katerim imamo v tej sezoni visoke cilje," je za klubsko spletno stran dejala najbolj učinkovita igralka v zgodovini slovenskega reprezentančnega rokometa.

Grosova, ki je prve rokometne korake naredila v Velenju, je bila v letih 2016 in 2018 najboljša strelka francoskega prvenstva, kar šestkrat je bila izbrana za najboljšo desno zunanjo igralko omenjenega tekmovanja, leta 2018 pa so ji enak naziv nadeli tudi v elitni ligi prvakinj.