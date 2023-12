Ana Gros: V drugem delu nas čakajo tri vrhunske reprezentance

Ana Gros, Tamara Mavsar in druščina so v nasprotju s pričakovanji navdušile v dozdajšnjem delu svetovnega prvenstva. Upoštevaje dejstvo, da na Norveško nista pripotovali nosilki igre na položaju organizatorke igre Elizabeth Omoregie in Nina Zulić, ter poškodbo Grosove, zaradi katere ni nastopila na uvodnih dveh tekmah z Islandijo in Angolo, je kot na dlani, da so varovanke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića v Stavangerju pustile odličen vtis.

Zmagi nad omenjenima Islandijo in Angolo ter poraz s štirimi zadetki proti francoski izbrani vrsti vlivajo upanje na še boljše nadaljevanje v Trondheimu, kjer se bodo naša dekleta za četrtfinalno vstopnico pomerile z odličnimi tekmicami iz ene od gostiteljic turnirja Norveške, Južne Koreje in Avstrije. Navdušujeta predvsem neverjetna energija in povezanost v slovenski izbrani vrsti, kar se nenazadnje odraža tudi v sami igri. Slovenske rokometašice so dozorele tako osebnostno kot igralsko: Grosova, Mavsarjeva, Alja Varagić, Amra Pandžić so v najboljših rokometnih letih, ob pomoči mlajšega dela zasedbe so bogate klubske izkušnje uspele prenesti tudi na reprezentančno raven.