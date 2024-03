Ana Gros: Za igro v drugem polčasu ni opravičila

Slovenske rokometašice so z igro in tudi rezultatom v prem polčasu kvalifikacijske tekme proti favoriziranim Francozinjam, aktualnim olimpijskim in svetovnim prvakinjam dokazale, da se lahko merijo tudi z najboljšimi na planetu. Nato pa je prišel drugi polčas, ko je nekdo ugasnil luč, saj so Slovenke odigrale enega slabših polčasov v zadnjem obdobju in zasluženo visoko izgubile (20:35). "Ni opravičila," je kratka in jasna kapetanka Ana Gros.