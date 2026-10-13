Ana Tofant in Sara Tokić zanesljivo na glavni turnir

V glavnem delu turnirja se jima lahko pridruži tudi Katarina Stražar kot srečna poraženka kvalifikacij. Z drugim mestom v svoji skupini bo v žrebu med 31 tekmovalkami, ki se bodo borile za preboj med 64 najboljših. Sara Tokić je v ponedeljek v Stožicah v skupini 16 med tremi igralkami že prepričljivo ugnala Angležinjo Ello Pashley s 3:0, Ana Tofant pa je v skupini 26 s 3:1 porazila Nizozemko Emine Ernst .

Brin Vovk Petrovski je na evropskem prvenstvu v Ljubljani v zadnjem krogu kvalifikacij posameznikov proti precej višje postavljenemu Norvežanu Borgarju Haugu lovil uvrstitev na glavni turnir. To mu po porazu z 0:3 ni uspelo, tako kot tudi ne Mihi Podobniku .

Vovk Petrovski je v skupini 8 najprej premagal Slovaka Adama Klajberja s 3:0, danes pa odločilni boj izgubil proti Haugu, ki je nize dobil na šest ter dvakrat na sedem točk. Podobnik se je od glavnega turnirja poslovil že prej, danes je v skupini 29 izgubil še proti Srbu Nemanji Đilasu z 1:3 . Prvi niz je izgubil na šest, drugega na devet, tretjega je dobil na osem, četrtega pa izgubil na sedem. Pred tem je v skupini premoč z 0:3 priznal še Nemcu Ricardu Waltherju in Bolgaru Yoanu Veličkovu.

Prvenstvo stare celine bo v dvorani Stožice potekalo do nedelje. Kolajne med mešanimi dvojicami bodo podelili v četrtek in petek, med ženskimi in moškimi pari v petek in soboto, med posamezniki in posameznicami pa v nedeljo.