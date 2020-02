Anaheim se je poklonil družini Altobelli: Nikoli ne bodo sami

"Življenje se mi je za vedno spremenilo, ko sta se rodili Alexis in Alyssa. Postal sem stric. Povsem sem se 'zatrapal'. Srce sta mi vzela ta dva izjemna mlada človeka," se je spominjal brat Keri Altobelli, Derek. "Po mojem mnenju je bil 'Alto' (John Altobelli, op. a.) kot svetnik. Seveda je ta družina ljubila in podpirala baseball. A v vsakem stiku z 'Altom' sem videl moža, ki se je zaradi ljubezni in predanosti do družine izjemno žrtvoval," je dodal.

"Danes je dan, ko se kot skupnost spominjamo teh treh neverjetnih ljudi. Smejali se bomo in jokali, na koncu pa bomo skupaj izkazali J. J.-ju, Lexi in Carly (sinova zaročenka, op. a.), da jih imamo radi in da ne bodo nikoli sami," je na spominski slovesnosti dejal Rees. "Njihov čas na Zemlji se je prehitro končal, a to nas mora opomniti, da življenja ne jemljemo za samoumevnega in da resnično, resnično cenimo vsak dan."

Na stadionu Angel v Anaheimu je zbrane nagovoril družinski prijatelj, pastor Erik Rees , ki je pozval, da naj someščani izkažejo podporo preživelemu 29-letnemu sinu J. J. Altobelliju in 16-letni hčerki Lexi Altobelli , ob tem pa poskusijo "ceniti vsak dan", ki ga bodo preživeli na Zemlji.

Sin pokojnih Johna in Keri Altobelli, J. J. Altobelli (levo), skupaj z zaročenko Carly in sestro Lexi Altobelli.

'Vedno bomo tu ob vama in za vaju'

Nagovoril je tudi preživela otroka: "Tako mi je žal, a vedno bomo tu ob vama in za vaju. Naj nikoli ne občutita samote. In vedno čutita, da vaju imamo radi."

Skupaj s 14-letno hčerko Alysso Altobellista se John in Keri smrtno ponesrečila 25. januarja, ko je v kalifornijskem Calabasasu zahodno od Los Angelesa strmoglavil helikopter nekdanjega košarkarskega zvezdnika Kobeja Bryanta. V nesreči je skupaj s pilotom umrlo devet ljudi, tudi Bryantova hčerka Gianna, ki je tako kot Alyssa igrala za ekipo očetove košarkarske akademije Mamba.

Legendarni trener baseballa

John Altobelli je bil sicer zelo znan trener baseballa, ne samo na lokalnem kolidžu Orange Coast, kjer je deloval kar 27 sezon in ekipo lani popeljal do regijskega naslova. Ameriška zveza trenerjev baseballa ga je celo imenovala za trenerja leta, potem ko je s svojo ekipo slavil več kot 700 zmag in osvojil skupno štiri regijske naslove.

Pastor Rees se je od občinstva poslovil z besedami: "Obrnite se k nekomu in ga močno objemite. Radi vas imamo. Hvala, da ste se danes prišli poklonit tej družini. Prosim vas, da vozite previdno in naj vas Bog blagoslovi."