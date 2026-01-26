'Analiza je enaka po zmagi ali po porazu', Ropret pred odhodom v Turčijo

Za odbojkarji ACH Volleyja je prijeten tekmovalni teden, saj so v Hali Tivoli prišli do premierne zmage v skupinskem delu Lige prvakov. Z zmago nad francoskim Tourom so ohranili možnosti za napredovanje v naslednji krog tekmovanja, čeprav bo pot do tja vse prej kot enostavna. Lov na točke nadaljujejo že v sredo v Ankari, še pred odhodom v Turčijo pa so opravili analizo opravljenega dela. Podatke je z Maticem Flajšmanom delil izkušeni organizator igre Gregor Ropret.