Anderson do sedmega naslova ATP

Za Kevina Andersona, finalista Wimbledona 2018 in OP ZDA 2017, je to sedmi turnirski naslov v 20. kariernem finalu. Jenson Brooksby pa je igral svoj prvi finale na tej ravni. Anderson, ki je na turnirju nastopil s posebnim povabilom, je po zmagi s 113. skočil na 74. mesto na lestvici ATP, Brooksby pa je po novem 126., najvišje v karieri. "Hvala, da ste mi dali posebno povabilo. Res se je dobro izšlo zame. Zagotovo je to motivacija za naprej," je po zmagi Andersona navedla francoska tiskovna agencija AFP.



Izid Newport, ATP (461.600 evrov):

- finale:

Kevin Anderson (JAR/8) – Jenson Brooksby (ZDA) 7:6 (8), 6:4