Andraž Makuc bo zapolnil vrzel ob odhodu Mitje Janca

"Zelo sem vesel, da smo se s Celjem uspeli dogovoriti za sodelovanje. Že od malih nog sem si želel zaigrati za klub, ki ima tako bogato rokometno zgodovino. V Celju vidim okolje, ki je odlično za razvoj mladega rokometaša. Verjamem, da bom napredoval in naredil korak naprej na svoji športni in tudi življenjski poti. Veselim se igranja v Zlatorogu in pred takšnimi navijači, kot so Florijani. Komaj čakam, da spoznam soigralce in strokovni štab ter da se lotimo dela," je ob podpisu dejal Makuc.

"Je mlad rokometaš, ki ustreza profilu igralca za našo ekipo. V sebi nosi odličen strelski potencial, ob tem pa ima tudi zelo dobro 'finto'. Postane lahko tudi zelo pomemben člen v obrambi, na kateri še mora precej delati oziroma nadgraditi svoje znanje. Pričakujemo, da se bo tako kot vsi mladi rokometaši učil in napredoval, ter s tem postal uspešnejši. Zato mora imeti ambicije in predanost, mi pa ga bomo usmerjali in mu pomagali k izpolnitvi tega," pa je dejal novi trener Celjanov Paulo Pereira.