Andre Agassi objavil ljubko fotografijo svoje izbranke

Andre Agassi in Steffi Graf sta najverjetneje eden najbolj priljubljenih športnih parov. Poročena sta že 20 let, skupaj imata dva otroka, oba pa sta imela zavidljivo teniško kariero. Znana sta po tem, da se za razliko od ostalih nemških športnikov le redkokdaj izpostavljata, zato so tokratno objavo na Instagramu z odobravanjem pospremili številni športniki. Agassi in Grafova živita v Ameriki, svoje zasebno življenje pa varujeta pred javnostjo.

Agassi je poleg fotografije zapisal le kraj, kjer naj bi fotografija nastala, medtem ko so besede ostale neizrečene. Poleg je pripel še emoji s široko odprtimi očmi. Tako lahko le ugibamo, ali je fotografija nastala pred kratkim, vse pa kaže na to. S pomočjo fotografije je razvidno, da je nekdanja teniška igralka še vedno v odlični telesni pripravljenosti, kar je seveda navdušilo teniški svet, katerega karavana se trenutno mudi v Avstraliji.

Komentarje so pod sliko pustili tudi nekdanji teniški igralci, kot na primer Dominika Cibulkova, Tommy Haas, Sebastian Korda in celo Gabriela Sabatini. Fotografija pa ni ostala neopažena niti pri ostalih uporabnikih Instagrama, saj je v zelo kratkem času dosegla kar 40.000 všečkov. Vidimo lahko zapise, kot so na primer "poglejte to tehnologijo" ter "absolutna legenda". Poleg tega so jo pozvali tudi, naj se vrne na teniška igrišča.