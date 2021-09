Andrea Lekić: Moramo že na uvodni tekmi sezone pokazati, da mislimo resno

Klub, ki šteje že sedem desetletij, igra 12. sezono v najelitnejšem evropskem rokometnem tekmovanju, začenši s sezono 2006/07. Krimovke na uvodni preizkušnji sezone stavijo na nepopustljivost. "Izkušnje so na naši strani. Štartamo na zmago, a obenem moramo ostati skromni. Naš cilj morajo biti dobra obramba, borba za vsako žogo, čim več prekrškov v obrambi ter nepopustljivost do zadnje minute," je bil neposreden v napovedi trener Ljubljančank Uroš Bregar. Tekmice so znane po skandinavskem načinu igre, kjer je v ospredju hitrost. "Pomembno bo, da ustavimo protinapade," dodaja Bregar. Prva tekma sezone je na sporedu natanko dva meseca po začetku priprav. Le-te so bile dolge, a tudi zelo učinkovite. "Za nami so kvalitetne priprave in dobro opravljen test na pripravljalnih tekmah," je z videnim v zadnjih 60 dneh zadovoljen strateg tigric. "Dobro smo pripravljene in vesele, da se tekmovalni ritem začenja. Smo v vlogi favorita. Naša naloga je, da gremo po zmago," je dodala izkušena Srbkinja Andrea Lekić, ki se je v tabor Krimovk vrnila po daljšem obdobju. "Vsi v klubu z nestrpnostjo čakamo na začetek lige prvakinj. Priprave so bile dolge in naporne. Menim, da smo dobro pripravljene, kar so dokazale tudi zadnje tekme. Na prvi tekmi na Švedskem je vloga favoritinj na naši strani, a se zavedamo, da je Sävehof izjemno kakovostna ekipa," še pravi izkušena Srbkinja, ki je v Ljubljani igrala že med letoma 2007 in 2011.