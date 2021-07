Andrea Lekić: Občutki desetletje kasneje biti spet v Ljubljani so odlični

Poleg klasičnih fizičnih priprav in taktičnih uigravanj v Stožicah se bodo rokometašice tekom poletja odpravile tudi v Kranjsko Goro, avgusta jih čaka nekaj tekem, ki jih bodo izkoristile za uigravanje pred evropsko in domačo sezono.

Žreb skupin za novo sezono Lige prvakinj je Krimovkam določil igranje v skupini skupaj s tekmicami iz ruskega CSKA, danske Odense, madžarskega Györja, francoskega Metza, turškega Kastamonuja, švedskega Sävehofa in norveškega Vipersa, ki brani naslov najboljših na Stari celini. Prve tekme sezone bodo na sporedu 11. in 12. septembra. Varovanke Uroša Bregarja čaka gostovanje na Švedskem.

Ti se začenjata drugi konec tedna v septembru. Prve evropske tekmice bodo Švedinje, na domačem prizorišču jih čakajo rokometašice iz Zagorja. Ekipi se bodo po končanih olimpijskih igrah, kot piše na uradni spletni strani kluba, pridružile štiri Krimovke, ki v Tokiu zastopajo barve svojih držav – Francozinja Oceane Sercien Ugolin, Hrvatica Matea Pletikosić, Barbara Elisabeth Arenhart in Francozinja Allison Puneau. Nizozemka Harma Van Kreij bo pripotovala v Ljubljano konec tedna. Kapetanka Nina Žabjek nadaljuje z rehabilitacijo, kmalu pridejo na vrsto treningi z žogo, tako da bo nared jeseni, ko se ekipi priključi tudi Valentina Klemenčič. Kot zadnja se bo na igrišče vrnila Ema Abina. "Občutki desetletje kasneje biti spet v Ljubljani so odlični. Res sem vesela, da sem tukaj. Začeli smo s kondicijskim delom priprav, nato pride na vrsto taktika. Cilji strokovnega vodstva so visoki, kar je tudi prav. Zavedam se, da je skupina težka, a če želiš priti na vrh, ne moreš izbirati poti. Najbolj se veselim težkih tekmic, vsi iščemo takšne tekme, dobre so za napredek ekipe, za publiko. Največji izziv mi predstavlja Györ," je po začetku priprav na novo sezono za klubsko spletno stran povedala povratnica Srbkinja Andrea Lekić.