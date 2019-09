Andreescujeva po veliki zmagi: Oprostite, vem, da ste želeli, da Serena dvigne pokal

Bianca Andreescu je presenetljiva zmagovalka turnirja za grand slam v New Yorku, potem ko je v velikem finalu v dveh nizih odpravila ljubljenko tamkajšnjega občinstva Sereno Williams.



Slednji je sicer skoraj uspel popoln povratek ob koncu drugega niza, v katerem je že zaostajala z navidez neulovljivim zaostankom 5:1, a je 20 let mlajši tekmici odvzela dva servisa in jo, kot je nadarjena Kanadčanka sama priznala po veliki zmagi, prisilila v tvegane odločitve. "Najprej bi se opravičila občinstvu, saj vem, da so želeli videti Sereno s pokalom v rokah. Pred samim dvobojem sem bilo zelo nervozna, kajti morate vedeti, da je bilo to finale US Opna, v katerem sem igrala proti izjemni nasprotnici, ki je v svoji karieri odigrala nešteto tovrstnih dvobojev.Trudila sem se ostati zbrana in osredotočena na dogajanje na igrišču. Ni bilo lahko, prisilila me je v določene odločitve, ki jih sicer nisem vajena, a mi je na koncu vendarle uspelo," je po dvoboju in veliki zmagi dejala Andreescujeva, ki je še toliko bolj ponosna na to zmago zaradi dejstva, da jo je dosegla proti svoji vzornici.