Andreja Klepač do osemnajste zmage v New Yorku

Andreja Klepač je za nastop na OP ZDA prvič v karieri združila moči z 32-letno Japonko Eri Hozumi. Igralki sta v 1. kolu brez kakršnihkoli težav ugnali domačo navezo Payne B./Shumate S. Za zmago s 6:3 in 6:0 sta potrebovali le dobro uro.

Za preboj v 3. kolo OP ZDA se bosta Andreja Klepač in Eri Hozumi pomeril proti boljši dvojici iz obračuna Muhammad A./Stollar F. – Parks A./Shymanovich I. Klepač se je v New Yorku trikrat zapored prebila v četrtfinale. Zgodilo se je v letih 2015 do 2017.

Izidi:

Dvojice (Ž):

1. kolo:

Radišić/Haverlag – Fernandez/Tjen 1:6, 1:6

Hozumi E./Klepač A. – Payne B./Shumate S.

2. kolo:

Hozumi/Klepač – (16)Muhammad/Stollar ali Parks A./Shymanovich I.