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Andreja Klepač do osemnajste zmage v New Yorku

New York, 05. 09. 2026 09.51 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Andreja Klepač in Darija Jurak

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je uspešno začela z nastopi na Odprtem prvenstvu ZDA, kjer se je devetič v karieri prebila vsaj do 2. kola. Trikrat je 40-letna Primorka v New Yorku že zaigrala v četrtfinalu.

Andreja Klepač je za nastop na OP ZDA prvič v karieri združila moči z 32-letno Japonko Eri Hozumi. Igralki sta v 1. kolu brez kakršnihkoli težav ugnali domačo navezo Payne B./Shumate S. Za zmago s 6:3 in 6:0 sta potrebovali le dobro uro.

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Za preboj v 3. kolo OP ZDA se bosta Andreja Klepač in Eri Hozumi pomeril proti boljši dvojici iz obračuna Muhammad A./Stollar F. – Parks A./Shymanovich I. Klepač se je v New Yorku trikrat zapored prebila v četrtfinale. Zgodilo se je v letih 2015 do 2017.

Izidi:
Dvojice (Ž):
1. kolo:
Radišić/Haverlag – Fernandez/Tjen 1:6, 1:6
Hozumi E./Klepač A. – Payne B./Shumate S.

2. kolo: 
Hozumi/Klepač – (16)Muhammad/Stollar ali Parks A./Shymanovich I.

tenis op zda andreja klepač

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