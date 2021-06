Andreja Klepač obstala v četrtfinalu dvojic

Medtem ko je Tamara Zidanšek dosegla nov mejnik v slovenskem tenisu in se kot druga Slovenka po Mimi Jaušovec prebila v polfinale enega od štirih največjih turnirjev, je Andreja Klepač svojo pot na odprtem prvenstvu Francije v Parizu sklenila v četrtfinalu. Koprčanka je v navezi s Hrvatico Darijo Jurak izgubila proti ameriško-poljski navezi Bethanie Mattek-Sands/Iga Swiatek. Po uri in pol igre je bil rezultat 6:3 in 6:2.

Andreja Klepač FOTO: AP