V polfinalu sta bili odAndreja Klepač in Indijke Sanie Mirza boljši drugi nosilki, Američanka Nicole Melichar in NizozemkaDemi Schuurs, ki sta zmagali s 7:5, 2:6 in 10:5.

Za preboj v polfinale sta Klepačeva in Mirza dobili 10.000 dolarjev.