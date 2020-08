Andreja Klepač preskočila prvo oviro v New Yorku

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v navezi s Čehinjo Lucie Hradecko uspešno začela turnirja v New Yorku z nagradnim skladom 2,25 milijona dolarjev. Med dvojicami sta v prvem krogu premagali Kanadčanko Sharon Fitchman in Hrvatico Darijo Jurak s 6:4, 7:6 (2). V drugem krogu bosta nasprotnici slovensko-češke naveze, ki ima v New Yorku status osmih nosilk, domačinki Jennifer Brady in Caroline Dolehide.