Đoković prvič po US Opnu: premagal domačina, napredovala tudi Klepačeva

V naslednjem krogu Andrejo Klepačin Lucie Hradecko čaka dvoboj s tretjima nosilkama, Kanadčanko Gabrielo Dabrowski in Latvijko Jeleno Ostapenko, ki sta bili v uvodnem krogu prosti.

Med posamezniki jeNovak Đokovićdobil prvi obračun po kontroverznem slovesu od US Opna in s 6:3 in 6:2 ugnal domačina Salvatoreja Carusa,sicer 87. igralca sveta. Izpostaviti velja slovo desetega nosilca Stana Wawrinke, Švicarja je izločil domači junak Lorenzo Musettis 6:0 in 7:6 (2). Za odlično popoldne domačinov je poskrbel kvalifikant Marco Cecchinato, ki je po preobratu izločil Britanca Kyla Edmunda. Bilo je 3:6, 7:6 (7) in 6:2. Dvoboj so zaradi dežja v drugem nizu prekinili, premor pa je bolje izkoristil Cecchinato, ki je slavil v podaljšani igri in nato z "breakom" v prvi igri tretjega niza hitro povsem obrnil dvoboj v svoj prid in potrdil zmago.

Izidi, Rim (3.465.045 evrov), 1. krog:

- moški:

Novak Đoković (Srb/1) ‒ Salvatore Caruso (Ita) 6:3, 6:2;

Andrej Rubljov (Rus/9) ‒Facundo Bagnis (Arg) 6:4, 6:4;

John Millman (Avs) ‒ Joao Sousa (Por) 7:5, 7:6 (2);

Federico Coria (Arg) ‒ Jan-Lennard Struff (Nem) 6:1, 7:6 (5);

Dominik Köpfer (Nem) ‒ Alex De Minaur (Avs) 3:6, 6:3, 7:6 (5);

Salvatore Caruso (Ita) ‒ Tennys Sandgren (ZDA) 3:6, 6:3, 7:6 (4);

Dušan Lajović (Srb) ‒ Alejandro Davidovich (Špa) 6:4, 6:4;

Pedro Martinez (Špa) ‒ Sam Querrey (ZDA) 6:3, 7:6 (3);

Jošihito Nišioka (Jap) ‒ Miomir Kecmanović (Srb) 6:4, 6:1;

Denis Šapovalov (Kan/12) ‒ Guido Pella (Arg) 6:2, 6:3;

Miloš Raonić (Kan/13) ‒ Adrian Mannarino (Fra) 7:6 (3), 6:2;

Marco Cecchinato (Ita) ‒ Kyle Edmund (VBr) 3:6, 7:6 (7), 6:2;

Lorenzo Musetti (Ita) ‒ Stan Wawrinka (Švi/10) 6:0, 7:6 (2);

- ženske:

Marketa Vondroušova (Češ/12) ‒ Misaki Doi (Jap) 6:1, 4:6, 6:4;

Katerina Siniakova (Češ) ‒ Angelique Kerber (Nem/15) 6:3, 6:1;

Arantxa Rus (Niz) ‒ Iga Swiatek (Pol) 7:6 (5), 6:3;

Irina Begu (Rom) ‒ Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:2, 6:2;

Polona Hercog (Slo) ‒ Kaja Juvan (Slo) 4:6, 6:4, 6:1;

Anett Kontaveit (Est/14) ‒ Caroline Garcia (Fra) 6:3, 7:6 (1);

Svetlana Kuznjecova (Rus) ‒ Bernarda Pera (ZDA) 3:6, 7:6 (3), 6:3;

Julija Putinceva (Kaz) ‒ Rebecca Peterson (Šve) 6:2, 6:4;

Coco Gauff (ZDA) ‒ Ons Jabeur (Tun) 6:4, 6:3;

Darja Kasatkina (Rus) ‒ Vera Zvonarjova (Rus) 6:2, 6:2;

Garbine Muguruza (Špa) ‒ Sloane Stephens (ZDA) 6:3, 6:3.