Andreja Klepač v mešanih dvojicah končala v 2. krogu New Yorka

Andreja Klepač je v paru z Belgijcem Joranom Vliegnom v prvem krogu mešanih dvojic po ostrem boju izločila peta nosilca, ameriško-britansko dvojico Bethanie Mattek-Sands - Jamie Murray. Slovenka in Belgijec sta izgubila uvodni niz z 2:6, nato pa dobila naslednja dva s 6:4 in 12:10. V drugem krogu pa je slovensko-belgijski par po uri in 40 minutah igre klonil proti avstralsko-brazilski navezi Elen Perez - Marcelo Demoliner, ki je bila boljša s 6:7 (4), 4:6 in 5:10.

Klepačeva se bo na OP ZDA v ženskih dvojicah v paru s Hrvatico Darijo Jurak, s katero sta osmi nosilki, danes pomerila za vstop med najboljših osem proti mladima domačinkama, Coco Gauff in Caty McNally.