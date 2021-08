Andreja Klepač osvojila turnir v dvojicah

Za Andrejo Klepač in Darijo Jurak je bil to tretji finale letos in druga turnirska zmaga. Sredi maja sta v italijanski Parmi priznali premoč ameriški dvojici Caty McNally/Coco Gauff, v Bad Homburgu v Nemčiji pa sta bili konec junija v finalu boljši od ukrajinsko-romunske naveze Nadija Kičenok/Raluca Olaru. "Kakšen teden! Hvala vsem," je Klepačeva po zmagi zapisala na Instagramu.

Minuli konec tedna je v dvojicah zmagala tudi Kaja Juvan, ki je z rusko soigralko Natelo Dzalamidze osvojila turnir WTA v romunski Cluj-Napoci.

Izid, San Jose, WTA (480.800 evrov):

- dvojice, finale:

Andreja Klepač/Darija Jurak (Slo/Hrv/2) - Luisa Stefani/Gabriela Dabrowski (Bra/Kan/1) 6:1, 7:5.