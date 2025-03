Andreja Leški in Anže Urankar najboljša športnika Ljubljane leta 2024

"Glede na to, da smo že marca in sem globoko v novem letu, se moram kar malo prisiliti, da se spet vrnem nazaj v lansko leto. Vesela sem, da je tudi občina Ljubljana prepoznala te dosežke in nas športnike kot svoje počasti s takšnim dogodkom," je še eno v vrsti nagrad po odlični olimpijski sezoni pokomentirala Leški.

Obojkarji ACH Volleyja so nagradi prejeli za naslov državnih prvakov in nastopa v skupinskem delu lige prvakov, enako velja za Krimovke, ki so lani postale državne prvakinje in bile udeleženke lige prvakinj.

Ob koncu so posebno priznanje Mestne občine Ljubljane, srce Ljubljane, podelili še košarkarskemu zvezdniku Luki Dončiću.

Podelili so tudi priznanja vsem mladim športnicam in športnikom, ki so se uvrstili med najvišja mesta na evropskih in svetovnih prvenstvih in mladinskih olimpijskih igrah. Enako so nato podelili tudi športnicam in športnikom v članskih kategorijah in v kategoriji parov oziroma malih skupin.

Nagrade za življenjsko delo v športu so prejeli Davorin Možina, Andrej Mrevlje in Friderika Drab Fatur, na prireditvi pa so obeležili tudi društva in klube, ki so praznovali okrogle obletnice. Priznanja so prejeli Judo klub Sokol Ljubljana za 30 let, Krim Mercator za 40, Avto moto društvo Slovenija avto za 50, Atletsko društvo ŽAK Ljubljana pa za 100 let delovanja.

Nekateri amaterski delavci pa so prejeli priznanja za večletno delo v društvih in klubih, in sicer Matic Krivec (10 let), Maruša Krušič in Miha Stražiščar (oba 20 let) ter Maja Pirc (30 let).