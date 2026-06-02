Rusko-ukrajinski polfinalni par v Franciji: Andrejeva proti Kostjuk

Pariz, 02. 06. 2026 17.51 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Marta Kostjuk

Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk sta prvi polfinalistki odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Andrejeva je v četrtfinalu po vsega 56 minut dolgem dvoboju ugnala Romunko Sorano Cirstea s 6:0 in 6:3, Kostjuk pa je v treh nizih s 6:3, 2:6, 6:2 ugnala rojakinjo Elino Svitolino.

Mira Andrejeva
Mira Andrejeva
FOTO: Profimedia

Mira Andrejeva se je po letu 2024 spet uvrstila v polfinale najbolj slovitega turnirja na peščeni podlagi. Letos je zmagala na dveh turnirjih serije WTA 500 (Adelaide in Linz), v finalu turnirja WTA 1000 v Madridu pa jo je ugnala Marta Kostjuk, njena morebitna polfinalna tekmica na tukajšnjem turnirju za grand slam.

V tej sezoni je z 19 zmagami trenutno najuspešnejša igralka na turnirjih serije WTA na peščeni podlagi. "Zelo sem vesela, da sem se uvrstila v polfinale. To je bil eden mojih najboljših nastopov letos," je bila po zmagi zadovoljna Rusinja. Bolj zanimiv je bil drugi dvoboj, kjer je 15. nosilka Kostjuk v dvoboju s sedmopostavljeno rojakinjo Svitolino dokazala, da ima boljšo mentalno pripravo. Niz nepremagljivosti na pesku je zdaj raztegnila že na 17 zmag.

Marta Kostjuk
Marta Kostjuk
FOTO: Profimedia

"Zelo sem vesela, da sem našla način za zmago. V uvodnih dveh nizih je bilo res težko," je povedala zmagovalka ter dodala: "V Ukrajini je za ljudmi še ena težka noč, posebej v Kijevu, kjer je umrlo veliko ljudi, in to zmago bi rada posvetila njim." Svitolina je v četrtfinalu Roland Garrosa obstala že šestič v karieri.

Druga četrtfinalna para sta belorusko-ruski Arina Sabalenka (1) - Dajana Šnajder (25) in rusko-poljski Ana Kalinska (22) - Maja Chwalinska, oba dvoboja bosta dan kasneje.

