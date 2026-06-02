Rusko-ukrajinski polfinalni par v Franciji: Andrejeva proti Kostjuk

Mira Andrejeva se je po letu 2024 spet uvrstila v polfinale najbolj slovitega turnirja na peščeni podlagi. Letos je zmagala na dveh turnirjih serije WTA 500 (Adelaide in Linz), v finalu turnirja WTA 1000 v Madridu pa jo je ugnala Marta Kostjuk, njena morebitna polfinalna tekmica na tukajšnjem turnirju za grand slam.

V tej sezoni je z 19 zmagami trenutno najuspešnejša igralka na turnirjih serije WTA na peščeni podlagi. "Zelo sem vesela, da sem se uvrstila v polfinale. To je bil eden mojih najboljših nastopov letos," je bila po zmagi zadovoljna Rusinja. Bolj zanimiv je bil drugi dvoboj, kjer je 15. nosilka Kostjuk v dvoboju s sedmopostavljeno rojakinjo Svitolino dokazala, da ima boljšo mentalno pripravo. Niz nepremagljivosti na pesku je zdaj raztegnila že na 17 zmag.