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Andrejeva prepričljivo do svojega prvega velikega slama

Pariz, 06. 06. 2026 17.33 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
A.V. STA
Mira Andrejeva

Rusinja Mira Andrejeva je zmagovalka drugega grand slama sezone, odprtega prvenstva Francije v Parizu. Najstnica je za svoj prvi naslov na turnirjih velike četverice v finalu po uri in 22 minutah igre s 6:3 in 6:2 premagala največje presenečenje turnirja, Poljakinjo Majo Chwalinska, ki se je v finale prebila skozi kvalifikacije.

Za obe igralki je bil to prvi finale na turnirjih za grand slam, a le ena je danes pesek na igrišču Philipe-Chatrier lahko zapustila s prvim naslovom. To je na koncu uspelo 19-letni ruski najstnici.

Mira Andrejeva in Maja Chwalinska se med seboj na najvišji ravni še nista pomerili, danes pa je bila precej bolj suverena Rusinja. V prvem nizu, polnem brejkov obeh igralk, je bila Andrejeva spretnejša, v drugem pa gladko vodila že s 5:0 in Chwalinska je lahko le še za nekaj trenutkov podaljšala finalni dvoboj.

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Andrejeva, osma nosilka in osma igralka sveta, je še enkrat potrdila svoj talent, potem ko je že kot 17-letnica presenetila s polfinalom v francoski prestolnici leta 2024. To je zanjo skupno šesta lovorika na najvišji ravni turnirjev WTA in tretja letos. Pred tem je bila najboljša v Adelaidu in Linzu ter poražena v Madridu.

Postala je najmlajša zmagovalka Roland Garrosa po Moniki Seleš, ki je leta 1992 kot 18-letnica osvojila tretji zaporedni naslov v Parizu, ob tem pa je prav tako postala prva igralka, med ženskami in moškimi, z naslovom grand slam, rojena po letu 2005.

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Rusinja je danes že v prvi igri, ta je trajala kar sedem minut, nemudoma odvzela servis tekmici. Poljakinja je takoj vrnila udarec, sledila pa sta še dva brejka, preden je Chwalinska na svoj servis le dobila prvo igro za 3:2. Po vnovičnem odvzemu servisa je Andrejeva naposled na svoj servis povedla s 5:3, nato pa že v naslednji igri ekspresno še s četrtim brejkom dobila uvodni niz.

Drugi se je odvijal povsem po notah mlade Rusinje, ki je spet odvzela prvi servis poljski tekmici in nato po lastnem servisu že vodila s 3:0. Hitro je zaključila tudi četrto igro in po uspehu na svoj servis pobegnila na 5:0. Chwalinska je nato na svoj servis le prišla do prve igre in z brejkom še nekoliko podaljšala dvoboj (2:5). A to je bilo vse, kar ji je še uspelo, saj je Rusinja zatem odlično opravila delo na svoj servis in unovčila prvo zaključno žogico za osvojitev Pariza.

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Največje presenečenje prvenstva je že s prebojem v finale pripravila 24-letna Chwalinska. Poljakinja se je na glavni turnir prebila iz kvalifikacij in s tem postala prva kvalifikantka, ki se je na Roland Garrosu prebila v finale. Na prvi naslov na najvišji ravni pa bo še morala počakati.

Kar se tiče nastopov na turnirjih velike četverice, pa je to z naskokom najboljša uvrstitev za 114. igralko na svetu. Doslej se dlje od drugega kroga na sveti travi v Wimbledonu leta 2022 namreč ni prebila, zgolj trikrat je igrala v glavnem delu turnirjev.

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Poljakinja, ki doslej višje kot 113. na svetu ni bila, je upala na ponovitev zgodbe Emme Raducanu iz New Yorka leta 2021, ko je bila ta pred njo edina kvalifikantka v finalu grand slama, na koncu pa se je takrat Britanka veselila celo zmage. Bo pa krepko popravila svojo uvrstitev na lestvici WTA, v ponedeljek bo na posodobljeni lestvici napredovala na 21. mesto.

Levičarka je nekoč igrala dvojice tudi z Igo Swiatek, kasneje pa so jo ustavile številne poškodbe, ki se jim je pridružila še depresivnost. Zdaj je mentalno močna, kar je dokazala iz dvoboja v dvoboj, ko je s potrpežljivo in raznoliko igro tekmice spravljala ob živce.

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Andrejeva je sicer na poti do slavja v Parizu po vrsti izločila Fiono Ferro, Marino Bassols Ribero, Marie Bouzkovo, Jil Teichmann, Sorano Cirstea in v polfinalu vročo Marto Kostjuk. Chwalinska pa je po treh zmagah v kvalifikacijah nato odpravila še Qinwen Zheng, Elise Mertens, Mario Sakari, Diane Parry, Ano Kalinskajo in v polfinalu preprečila ruski finale s slavjem nad Diano Šnajder.

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KOMENTARJI2

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slayer2
06. 06. 2026 19.23
Lepo,še lepše je bilo,ko je premagala naduto ukrajinko!!!
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0 0
4krogci
06. 06. 2026 18.54
vidte se v tenisu je bolsa rusija od UA!
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+1
2 1
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