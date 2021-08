Andrew Parsons: Družba se je spremenila in ponosni smo, da smo prispevali k temu

Poudaril je, da bodo ukrepi med temi igrami še strožji kot med olimpijskimi: "Imamo športnike, ki so morali premagati številne ovire, da so prišli do možnosti za nastop. Moramo jih zaščititi in jim zagotoviti varno okolje za nastope. Med olimpijskimi igrami smo imeli nekaj težav s spoštovanjem pravil, povezanih s preprečevanjem okužb. Med paraolimpijskimi bomo še povečali število testiranj in poskrbeli za natančno upoštevanje fizične razdalje."

Zaradi aktualnih razmer na Japonskem in po svetu žal prvo vprašanje, povezano z igrami, ni tekmovalno, ampak koronsko, priznava Brazilec. "Najbolj pogosto me vprašajo, ali lahko izvedemo varne igre. Odgovor je da, če v to ne bi verjeli, zdaj ne bi bili tukaj. Zavedamo se, da število okužb v Tokiu narašča, a mislim, da ni neposredne povezave med temi številkami in našimi igrami."

'Družba se je spremenila in ponosni smo, da smo prispevali k temu'

Zadovoljen pa je predvsem z odnosom Japoncev do iger, ki se je po njegovem mnenju v zadnjem desetletju močno spremenil. "Ko je Tokio prvič kandidiral za igre leta 2016, so imeli leta 2007 samo odbor za organizacijo olimpijskih iger. Morali smo jih opozoriti, da bodo izvedli tudi paraolimpijske igre. Zdaj je precej drugače. Paraolimpijsko gibanje ima veliko medijsko podporo, je tudi del učnega procesa in številni otroci se veselijo paraolimpijskih iger. Družba se je spremenila in ponosni smo, da smo prispevali k temu," je dejal Parsons.

"Tokio bo drugič gostil paraolimpijske igre. Lahko prispevamo k spremembam v družbi, k drugačnemu dojemanju našega športa. In če nam bo to uspelo, potem lahko rečemo, da so paraolimpijske igre uspešne," je še dodal prvi mož paraolimpijske družine.

Japonci pa so se pred začetkom letošnjih iger - tako kot olimpijske so bile tudi paraolimpijske prestavljene za eno leto in imajo uradni naziv Tokio 2020 - spomnili tudi prejšnjih v tem mestu. Tokio je namreč prvo mesto, ki je že drugič na vrsti kot prizorišče paraolimpijskih iger. Te so bile v Tokiu tudi že leta 1964 kot šele druge takšne v zgodovini.

Pred 57 leti je bilo dogajanje povsem drugačno. Predvsem manjše, saj je takrat nastopilo le 378 športnikov iz 21 držav, igre pa so trajale le pet dni v decembru, vseh prizorišč v mestu pa je bilo le šest. Kot zanimivost pa velja izpostaviti podatek, da si je slavnostno odprtje takrat ogledalo 5000 gledalcev - kar bo ob današnjih omejitvah in koronskih ukrepih v Tokiu 2020 ostalo nedosegljiva številka.