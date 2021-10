Andrews: Necepljeni teniški igralci in igralke ne bodo smeli nastopiti na OP Avstralije

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, v Avstraliji v zadnjih tednih krožijo številne informacije glede nastopa necepljenih igralcev in igralk na prvem Grand Slamu sezone 2022.

Po nekaterih podatkih bi lahko uvedli določene izjeme, pri čemer bi morali necepljeni športniki najprej opraviti 14-dnevno karanteno, če se bo s tem strinjala oblast v zvezni državi Viktorija, a je to njen prvi mož zanikal.

Daniel Andrews je dejal, da to ne bi bilo pošteno do drugih, ki se morajo pravil držati. "Edina poštena pot je v tem primeru iskrenost do prebivalcev v tej zvezni državi. Moja vlada ne bo zaprosila za izjeme, kar se tiče necepljenih igralcev in igralk," je medijem povedal tamkajšnji premier. "Ne bom govoril oziroma zahteval od ljudi, da morajo biti za vstop na tribuno cepljeni ali od cepljenih zaposlenih, da lahko na turnirju delajo, medtem ko bodo igralci lahko tekmovali necepljeni, zato ne bomo zaprosili za izjeme. Kar se tega tiče, je stvar rešena," je še dodal Andrews.